O São Paulo já trabalha com a possibilidade de liberar Wendell para o Cruzeiro na próxima janela de transferências. O clube paulista aceita discutir a venda do lateral-esquerdo por cerca de R$ 8,6 milhões, justamente em um momento no qual a equipe mineira procura reforços para o elenco de Artur Jorge.

A movimentação acontece porque o Cruzeiro considera prioridade a chegada de um novo lateral-esquerdo para o segundo semestre. A saída de Kauã Prates e o forte interesse europeu em Kaiki Bruno fizeram a diretoria acelerar as buscas por alternativas no mercado.

Cruzeiro define estratégia para a janela

O Cruzeiro pretende chegar à abertura da janela, marcada para 20 de julho, com boa parte das negociações encaminhadas. Internamente, o clube trabalha com a chegada de dois a quatro reforços, sempre dentro de um limite financeiro estabelecido pela diretoria.

O teto definido é de 10 milhões de euros por jogador, medida que faz parte da política de controle financeiro adotada pela SAF. No entanto, o caso de Wendell é visto como uma oportunidade de custo mais baixo, já que o São Paulo pede 1,5 milhão de euros pelo defensor.

A diretoria mineira entende que dificilmente encontrará outro lateral-esquerdo disponível por um valor inferior ao pedido pelo São Paulo. Até mesmo por isso, o nome do jogador ganhou força nos bastidores nas últimas semanas.

O Cruzeiro também avalia repetir uma fórmula parecida com a utilizada no caso de Fagner. O experiente lateral chegou inicialmente por empréstimo e, após conseguir espaço e boas atuações, acabou permanecendo em definitivo no clube.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

São Paulo faz exigência para negociar

Apesar disso, o São Paulo não demonstra interesse em liberar Wendell por empréstimo neste momento. O lateral vem recebendo sequência como titular nos últimos jogos, cenário que fez o clube paulista priorizar uma venda em definitivo.

A pedida de aproximadamente R$ 8,6 milhões é considerada acessível dentro dos padrões atuais do mercado brasileiro. Ainda assim, existe um detalhe que pode dificultar a negociação envolvendo o jogador nos próximos dias.

O salário de Wendell, avaliado em cerca de R$ 800 mil mensais, é visto como um possível obstáculo para o Cruzeiro. Isso porque, caso Kaiki Bruno permaneça no elenco, o defensor chegaria inicialmente para disputar posição e até mesmo atuar como reserva.

Mesmo assim, o Cruzeiro entende que o atleta ainda pode recuperar o futebol apresentado nos tempos em que chegou à Seleção Brasileira. Internamente, existe confiança de que um novo ambiente poderia ajudar o jogador a retomar um nível mais alto de desempenho.

Prazo pressiona os clubes

Outro fator que aumenta a pressão nas conversas é a situação de Wendell no Campeonato Brasileiro. O lateral já soma 10 partidas disputadas na competição e está perto de atingir o limite que impediria uma transferência para outro clube da Série A.

Caso entre em campo mais três vezes pelo São Paulo, o jogador não poderá defender outra equipe da elite nacional nesta edição do Brasileirão. Justamente por isso, Cruzeiro e São Paulo sabem que precisarão avançar rapidamente caso desejem concretizar o acordo.

Enquanto o clube mineiro segue ajustando seu planejamento para a janela, o nome de Wendell continua sendo tratado como uma alternativa importante para fortalecer o elenco de Artur Jorge. A possibilidade de um acordo por quase R$ 9 milhões ainda é considerada viável nos bastidores das duas equipes.