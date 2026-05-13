A possibilidade de o Flamengo receber um novo primeiro volante após a Copa do Mundo voltou a ganhar força nos últimos dias. Durante o programa Os Donos da Bola, Craque Neto antecipou que um jogador atualmente no São Paulo deve desembarcar no clube carioca no meio do ano, justamente em um período de grande expectativa sobre a próxima janela.

O nome citado pelo apresentador foi o de Marcos Antônio, que já havia sido ligado ao Flamengo no começo da temporada. Nos últimos dias, o volante voltou a aparecer entre os assuntos comentados nos bastidores do mercado, aumentando ainda mais as especulações envolvendo o Rubro-Negro para a sequência de 2026.

Declaração de Craque Neto movimenta bastidores

Segundo a informação divulgada por Craque Neto na Band, Marcos Antônio será jogador do Flamengo depois da disputa da Copa do Mundo. A declaração repercutiu rapidamente entre torcedores dos dois clubes, principalmente porque o atleta segue defendendo o São Paulo neste momento da temporada.

No entanto, o cenário tratado internamente no clube carioca ainda é visto com cautela. Informações apuradas junto a pessoas ligadas à diretoria flamenguista apontam que não existe qualquer acordo fechado envolvendo Marcos Antônio para a próxima janela de transferências.

Mesmo assim, o nome do volante continua cercado de atenção. Isso porque o Flamengo já havia monitorado a situação do jogador anteriormente, justamente no início da temporada, quando surgiram os primeiros rumores sobre uma possível chegada ao elenco rubro-negro.

Nos bastidores, a diretoria prefere não acelerar qualquer definição antes do Mundial. O entendimento é que possíveis movimentos no mercado serão analisados somente após a competição, até mesmo para evitar decisões precipitadas em meio ao calendário movimentado do clube.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Flamengo mantém cautela sobre reforços

A postura adotada pelo Flamengo demonstra que o clube ainda avalia os próximos passos para o restante da temporada. Apesar das declarações de Craque Neto terem aumentado as expectativas da torcida, a diretoria evita confirmar qualquer avanço relacionado ao volante do São Paulo.

Marcos Antônio, por outro lado, segue sendo tratado como um nome importante dentro das especulações recentes. O fato de o atleta já ter sido associado ao Flamengo em outro momento acaba reforçando os comentários sobre uma possível negociação no meio do ano.

Até aqui, porém, não houve confirmação oficial de acerto entre as partes. O cenário atual indica apenas que o jogador permanece no radar de assuntos ligados ao mercado da bola, enquanto o Flamengo mantém cautela para avaliar o planejamento depois da Copa do Mundo.

Luiz Araújo também entra em pauta

Enquanto a situação envolvendo Marcos Antônio segue repercutindo, outro assunto passou a chamar atenção nos bastidores. O São Paulo demonstrou interesse na repatriação de Luiz Araújo, atacante que atualmente defende o Flamengo e segue vinculado ao clube carioca.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

A possibilidade começou a ganhar espaço nos últimos dias, embora ainda sem avanço concreto nas conversas. Até o momento, não existem informações indicando evolução nas tratativas entre Flamengo e São Paulo sobre o futuro do atacante rubro-negro.

Mesmo sem definições oficiais, o nome de Luiz Araújo acabou aparecendo no centro das movimentações recentes do mercado. Justamente por isso, os bastidores envolvendo Flamengo e São Paulo seguem cercados de expectativas para a próxima janela de transferências nas próximas semanas decisivas.