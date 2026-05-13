Sergio Ramos esteve ligado a quatro clubes brasileiros antes de avançar na compra do Sevilla. As equipes “deram as caras” justamente após a saída do defensor, no período em que o espanhol também negociava assumir o Sevilla, clube que o revelou.

O ex-zagueiro do Real Madrid e da seleção espanhola está muito perto de concluir a aquisição do Sevilla ao lado dos sócios da empresa Five Eleven Capital. O acordo prevê o pagamento de 450 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual.

A negociação ainda depende da autorização do Conselho Superior do Esporte, conhecido pela sigla CSD, além da assinatura final dos contratos. A legislação espanhola exige essa aprovação em operações que envolvem a compra de 25% ou mais do capital social de um clube.

Detalhes da compra

O grupo liderado por Sergio Ramos também assumirá as dívidas do Sevilla, algo que pesou nas conversas com os acionistas. Além disso, foram apresentadas garantias financeiras e até mesmo um cronograma de pagamentos ajustado conforme a divisão em que o time estiver.

A situação esportiva do Sevilla também chama atenção nos bastidores da possível venda. A equipe ocupa apenas a 13ª colocação do Campeonato Espanhol e segue ameaçada pela proximidade da zona de rebaixamento.

O Alavés, primeiro clube dentro da zona de queda, aparece somente três pontos atrás do Sevilla. Na temporada passada, o time escapou do rebaixamento por apenas um ponto, cenário que aumentou ainda mais a pressão sobre dirigentes e torcedores.

Antes da definição sobre a compra, o Sevilla ainda terá um compromisso decisivo contra o Villarreal. O duelo será disputado fora de casa, no estádio El Madrigal, às 14h no horário de Brasília, em uma partida cercada por expectativa.

Tentativas de clubes brasileiros

Enquanto a negociação avançava na Espanha, Sergio Ramos também teve o nome ligado ao futebol brasileiro. O defensor não chegou a escolher atuar no país, mas foi oferecido e sondado por quatro equipes da elite nacional entre 2024 e 2025.

Corinthians, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama foram os clubes citados durante esse período. As consultas aconteceram depois da saída do jogador do Sevilla, momento em que o veterano ainda avaliava possibilidades para continuar atuando profissionalmente.

O espanhol deixou o Monterrey, do México, em dezembro do ano passado e desde então segue sem clube. Aos 40 anos, ele não poderá defender uma equipe da Espanha caso a compra do Sevilla seja oficializada nos próximos meses.

Créditos: Reprodução/Instagram (@sergioramos)

Relação histórica com o Sevilla

A ligação de Sergio Ramos com o Sevilla ajuda a explicar o interesse na aquisição do clube. O defensor foi formado nas categorias de base da equipe e estreou profissionalmente em 2003, antes de construir trajetória vitoriosa no futebol mundial.

Depois de se tornar ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, o zagueiro retornou ao Sevilla em setembro de 2023. A passagem durou até o fim da temporada 2023/24, justamente antes da ida para o futebol mexicano.

Agora, além das especulações envolvendo Corinthians, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, o nome de Sergio Ramos aparece ligado a um novo desafio fora das quatro linhas. O ex-jogador tenta assumir o controle do Sevilla em um dos momentos mais delicados da história recente do clube.