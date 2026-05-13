Real Madrid prepara um dossiê para denunciar o Barcelona por corrupção à Uefa após novas declarações envolvendo o chamado Caso Negreira. O assunto voltou ao centro das discussões depois de o clube merengue citar pagamentos ligados à arbitragem espanhola, justamente em um período que segue cercado por fortes questionamentos.

A declaração foi feita por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. O dirigente aproveitou o momento após o vice-campeonato de LaLiga para voltar a falar sobre a situação envolvendo o maior rival do futebol espanhol.

Florentino Pérez cita escândalo histórico

Segundo Florentino Pérez, o Real Madrid descobriu há três anos um caso de corrupção considerado sem precedentes no futebol mundial. O presidente afirmou ainda que o episódio é tratado internamente como o maior escândalo da história do esporte, principalmente pelos desdobramentos ligados à arbitragem.

O dirigente também demonstrou incômodo pelo fato de árbitros daquele período seguirem atuando em competições organizadas pela La Liga. No entendimento do mandatário merengue, a situação ainda provoca dúvidas relevantes e, até mesmo por isso, exige uma resposta mais firme das autoridades esportivas.

Durante a coletiva, Florentino Pérez afirmou que o Real Madrid prepara um documento importante para ser enviado imediatamente à Uefa. A intenção do clube espanhol é pedir que a entidade ataque o problema pela raiz e trate o Caso Negreira como uma questão importante para o futebol mundial.

Real Madrid quer levar caso à Uefa

As declarações do presidente do Real Madrid aumentaram ainda mais a tensão envolvendo os dois gigantes espanhóis. O caso mencionado por Florentino Pérez envolve pagamentos enviados pelo Barcelona a responsáveis pela arbitragem espanhola entre os anos de 2011 e 2018.

Mesmo sem detalhar quais medidas espera da Uefa, o mandatário reforçou que o objetivo do dossiê é provocar uma análise profunda sobre o tema. No entanto, o discurso também acabou provocando forte reação nos bastidores do Barcelona logo após a entrevista.

O clube catalão informou oficialmente que seu departamento jurídico já está analisando cuidadosamente as declarações feitas pelo presidente do Real Madrid. Além disso, o Barcelona afirmou que também avalia quais medidas poderão ser adotadas diante das acusações citadas durante a coletiva.

Créditos: Divulgação/Barcelona (Joan Laporta)

Barcelona reage após acusações

Em comunicado divulgado em seu site, o Barcelona destacou que as falas de Florentino Pérez seguem sob análise do departamento jurídico do clube. A equipe espanhola afirmou ainda que as acusações mencionadas pelo dirigente estão sendo avaliadas internamente neste momento.

O comunicado também informou que possíveis posicionamentos e decisões serão divulgados apenas quando o Barcelona considerar oportuno. Até lá, justamente para evitar novos desdobramentos públicos, o clube preferiu não antecipar quais medidas pretende tomar nos próximos dias.

Mesmo com a resposta oficial do Barcelona, Florentino Pérez manteve o discurso adotado durante a coletiva e reforçou a gravidade do caso citado pelo Real Madrid. O dirigente entende que o envio do material à Uefa pode ampliar a pressão sobre os responsáveis pela investigação, além de recolocar o debate sobre arbitragem no centro do futebol espanhol.

Enquanto isso, o Real Madrid mantém a intenção de encaminhar o dossiê à Uefa para pressionar por uma solução relacionada ao Caso Negreira. Dessa forma, a troca de acusações entre os dois rivais espanhóis ganhou um novo capítulo, ampliando ainda mais a repercussão do episódio no futebol europeu.