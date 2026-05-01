A residência de alto padrão de Lionel Messi, avaliada em cerca de R$ 53,8 milhões, se destaca por estar localizada à beira-mar e por sua estrutura ampla de 975 m². O imóvel reúne oito quartos e nove banheiros, chamando atenção justamente pela combinação de espaço generoso com um nível elevado de luxo.

Localizada em Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida, a propriedade foi adquirida por cerca de US$ 10,75 milhões (R$ 53,8 milhões na cotação atual). No entanto, o valor convertido para a moeda brasileira destaca ainda mais o peso do investimento feito pelo craque argentino ao longo de sua carreira.

Estrutura impressiona pelos detalhes e tamanho

Segundo informações da Forbes, a propriedade possui uma área construída de 975 metros quadrados e impressiona pela distribuição dos ambientes. São oito quartos, nove banheiros, além de um lavabo, o que reforça o alto padrão do imóvel e sua proposta de conforto absoluto.

O quarto principal, por exemplo, tem cerca de 150 metros quadrados, dimensão que por si só já chama atenção dentro da mansão. Até mesmo a garagem segue esse padrão elevado, com capacidade para três veículos, atendendo perfeitamente ao estilo de vida do proprietário.

A área externa também se destaca, principalmente por contar com uma piscina ampla e espaços voltados ao lazer. Justamente por estar em uma região costeira, o imóvel apresenta cerca de 50 metros de frente para o mar dentro da comunidade de Bay Colony.

Créditos: Divulgação/Bay Colony

Luxo se estende para lazer e coleção de carros

A mansão não se limita apenas aos espaços internos, já que sua estrutura inclui dois cais para barcos, facilitando deslocamentos aquáticos frequentes. Além disso, o imóvel conta com spa e sala de fitness, reforçando o perfil voltado ao bem-estar e entretenimento.

Outro ponto que chama atenção é a paixão de Lionel Messi por automóveis, algo refletido diretamente na residência. A garagem abriga uma coleção de carros de luxo, com modelos de marcas renomadas como Ferrari, Maserati, Audi e Mercedes-Benz.

Cada veículo foi escolhido por características específicas, como desempenho, conforto e até mesmo pela história associada a cada modelo. No entanto, a presença dessa coleção dentro da mansão reforça ainda mais o padrão elevado do patrimônio do jogador argentino.

Última Copa do Mundo se aproxima para Messi

A trajetória de Lionel Messi dentro de campo também segue em destaque, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo de 2026. O torneio marcará o último capítulo do jogador na principal competição do futebol mundial.

O craque argentino chegará ao torneio com 39 anos, disputando sua sexta edição e igualando o número de participações de Cristiano Ronaldo. No entanto, desta vez, Messi entra em campo com um peso a menos após conquistar o título na edição anterior.

Atualmente defendendo o Inter Miami, o jogador mantém números expressivos, com mais de 80 gols marcados nas últimas temporadas e sendo eleito o melhor atleta da MLS por dois anos consecutivos. Justamente por isso, ele segue como principal referência técnica da Seleção Argentina.

Além da busca pelo bicampeonato consecutivo com a Albiceleste, Lionel Messi também tem outro objetivo importante pela frente. Com 13 gols em Copas do Mundo, ele tenta superar o recorde de Miroslav Klose, que marcou 16 gols e lidera a lista histórica dos artilheiros do torneio.