De uns tempos para cá, a carne passou a ser vista como uma espécie de vilã na nossa alimentação. Mas um estudo recente indica o contrário: quem consome carne tem mais chances de chegar aos 100 anos de vida. No entanto, existe um porém.

Segundo o Estudo Longitudinal Chinês sobre Saúde e Longevidade, pessoas que seguiram dietas sem carne de 1998 a 2018 apresentaram menor probabilidade de se tornarem centenários em comparação com os consumidores de carne. Cerca de 5.000 adultos chineses com 80 anos ou mais participaram da pesquisa.

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O que, a princípio, parece contraditório, tendo em vista que rebate décadas de pesquisas que indicam que dietas à base de plantas são mais benéficas à saúde. Acontece que esse tipo de dieta, como a vegetariana, é mais voltada para adultos jovens e não se enquadram da melhor maneira para os mais velhos.

Com o passar do tempo, as necessidades nutricionais do nosso corpo mudam e exigem uma adequação. No caso dos adultos com 80 anos ou mais, o não consumo de carne pode aumentar o risco de fraturas decorrente da insuficiência de proteínas e cálcio. Portanto, a ingestão de carne é bem-vinda nessa faixa etária.

É preciso ficar atento ao peso

Apesar do consumo de carne ser positivo para os mais velhos, é preciso ficar atento à balança, uma vez que a alta ingestão pode levar a problemas como sobrepeso. Por isso, a recomendação está relacionada a um consumo moderado, suficiente para garantir os nutrientes necessários para uma vida saudável.

Por fim, convém destacar que este foi um estudo observacional, focado em associações em vez de causa e efeito. Em suma, só porque duas coisas ocorrem juntas não significa que uma causa a outra.