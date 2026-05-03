Maior produtor de café do mundo, o Brasil aparece duas vezes na nova edição do ranking The World’s 100 Best Coffee Shops, que elenca as cem melhores cafeterias do planeta na atualidade. O país é representado pela Cupping Café e pela Coffee Five, que ocupam a 81ª e a 92ª posições, respectivamente.

O reconhecimento das cafeterias reforça o peso do Brasil na cadeia global do café, que vai além da produção do grão. O que antes era apenas um hábito cotidiano, o consumo da bebida se transformou em cultura, experiência e até mesmo destino de viagem.

Créditos: Instagram/Cupping Café

Líder global na produção e exportação do grão, o país já ocupa uma posição de protagonista no setor. Mas o desafio agora é ampliar a presença nos estabelecimentos especializados nos produtos originados do café, se consolidando como tendência entre as cafeterias internacionais.

“O Brasil sempre foi um grande produtor e exportador de café, mas, historicamente, ele sempre foi para fora. Parte da nossa luta é que o café de qualidade brasileiro vá para o próprio brasilero e que a gente não seja só uma fazenda do mundo. A excelência também deve estar na ponta final da cadeia, na excelência da torra, na entrega da xícara, na ambientação da casa e na hospitalidade”, disse Gabriel Penteado, barista e mestre de torras da paulistana Cupping Café.

Melhores cafeterias brasileiras ficam em SP e RJ

Melhor cafeteria brasileira, a Cupping Café fica localizada na Vila Madalena, bairro badalado da capital paulista. Fundado em 2017, o estabelecimento tem como proposta oferecer cafés da mais alta qualidade e com torrefação própria.

Já a Coffee Five, a segunda cafeteria brasileira mais bem colocada no ranking, fica localizada no Rio de Janeiro. Inaugurada em 2018, a loja serve cafés especiais e de alta qualidade na Rua da Quitanda, no centro da cidade.