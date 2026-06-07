Um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, Gabigol ostenta uma mansão luxuosa na Praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os cerca de 720 metros quadrados contemplam ambientes personalizados, área de lazer ampla e elementos que refletem a identidade do atacante santista.

A residência do camisa 9 fica em um condomínio no Guarujá que reúne casas de alto padrão e moradores famosos. Como não poderia ser diferente, a decoração é predominante em preto e branco, cores do Peixe, e personalizada com a marca do jogador nos detalhes.

A decoração foi pensada justamente para que representasse a personalidade do atleta, fazendo do imóvel um espaço de referências. Um dos espaços mais marcantes, a área de lazer foi reformada e ganhou um bar integrado à piscina e ao gramado, criando um ambiente voltado para receber amigos e promover encontros privados.

Créditos: Instagram/Gabigol

Teto e balcão possuem acabamento em cimento queimado, enquanto o deque de madeira preto se estende em direção à piscina. Esses elementos contribuem para o visual moderno da área externa. À noite, o cenário fica especial graças às luzes vermelhas espalhadas pelo bar e por outros pontos da casa, que criam um ambiente de uma balada.

Mansão tem a cara de Gabigol

De acordo com o arquiteto Carlos Pardal, responsável pela obra, a reforma feita na mansão teve como intuito reforçar a identidade visual do atacante. Desenvolvido para refletir a personalidade de Gabriel, o projeto incorporou elementos capazes de transmitir essa ideia através da decoração e da organização dos espaços.

Os detalhes que imprimem a personalidade do camisa 9 podem ser vistos nos grafites nos banheiros, nas luzes neon e nos elementos distribuídos pela área externa. O resultado é uma casa que combina conforto, lazer e personalidade, fazendo da residência luxuosa uma extensão da imagem construída pelo jogador nos gramados.