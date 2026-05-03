Estêvão ainda não completou um ano na Inglaterra, mas já dispõe do maior conforto possível no país europeu. Isso porque o meia-atacante brasileiro escolheu muito bem a residência para morar com a família: uma mansão luxuosa de estrutura impecável.

A casa fica localizada em uma das regiões mais seguras e exclusivas de Londres, próxima ao centro de treinamento do Chelsea. Estima-se que uma residência desse porte tenha um aluguel que varia entre 10 e 15 mil libras – o que pode chegar a R$ 100 mil mensais.

A mansão conta com vários quartos com suíte, sala de jogos e um cinema privativo para o garoto de 18 anos curtir com familiares e amigos. Fora espaços como área gourmet com churrasqueira, piscina interna aquecida e externa com borda infinita, além de academia própria para manter a parte física em dia.

Créditos: Instagram/Estêvão

Toda essa estrutura exige do lado financeiro do jogador, que, diga-se de passagem, é bem robusto. A cria do Palmeiras recebe na Inglaterra um salário anual de 3,12 milhões de libras (R$ 22,04 milhões), o que dá R$ 1,83 milhão por mês, de acordo com sites como “Capology” e “Sportrac”, especializados no assunto.

Estêvão deu susto em Ancelotti

Restando menos de dois meses para a Copa do Mundo, o meia sofreu uma lesão na coxa direita no último jogo do Chelsea. Naturalmente, o episódio preocupou Carlo Ancelotti, que conta com ele como um de seus titulares na competição de futebol mais importante do planeta.

Apesar do susto, Estêvão deve estar apto para disputar o Mundial. O menino prodígio deve se ausentar por duas ou três semanas, no máximo, e em seguida, será liberado para participar da reta final de temporada dos Blues.

O jovem é o grande destaque da era Ancelotti na Seleção Brasileira e uma das esperanças do hexacampeonato canarinho em solo norte-americano.