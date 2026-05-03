A diferença de patrimônio entre duas das maiores estrelas do futebol mundial chama atenção e reforça o tamanho do império construído fora de campo. Enquanto Lionel Messi acumula uma fortuna bilionária estimada em bilhões de reais, Cristiano Ronaldo aparece com um valor ainda mais elevado, consolidando uma disputa que vai além das quatro linhas.

De acordo com o levantamento do Bloomberg Billionaires Index, Lionel Messi aparece entre os mais ricos do esporte com um patrimônio estimado em US$ 850 milhões. Esse valor corresponde a cerca de R$ 4,2 bilhões, evidenciando o sucesso financeiro do argentino ao longo da carreira.

No entanto, Cristiano Ronaldo conseguiu ir além após renovar seu contrato com o Al-Nassr. O português atingiu um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão, aproximadamente R$ 7 bilhões, tornando-se justamente o primeiro jogador de futebol a alcançar o status de bilionário.

Esse cenário reforça como a rivalidade histórica entre os dois também se reflete fora de campo. Até mesmo nos números financeiros, a disputa segue intensa, com cifras impressionantes que mostram o impacto global de ambos.

Cristiano se aproxima dos 1000 gols

Além do sucesso financeiro, Cristiano Ronaldo segue acumulando marcas expressivas dentro de campo. Em partida contra o Al-Ahli, o craque português abriu o placar na vitória do Al-Nassr por 2 a 0, ampliando ainda mais sua trajetória histórica.

Com esse gol, ele chegou a 970 gols em jogos oficiais por clubes e pela seleção portuguesa. O segundo gol da partida foi marcado por Kingsman Coman, garantindo o triunfo da equipe e destacando o momento positivo do time.

No entanto, o foco maior segue sendo a marca simbólica dos mil gols. Para atingir esse número em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo precisa de mais 30 gols, algo que mantém a expectativa elevada entre torcedores.

Se forem considerados também os gols em amistosos de clubes, o cenário muda ainda mais. Nesse caso, o português já ultrapassou a marca, tendo alcançado o milésimo gol em dezembro do ano passado e somando atualmente 1.016 gols.

Disputa da sexta Copa do Mundo

A rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo ganhará mais um capítulo importante em 2026. A próxima edição da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho, marcará um feito inédito envolvendo os dois craques.

Pela primeira vez na história, dois jogadores disputarão seis edições do torneio. Tanto Lionel Messi quanto Cristiano Ronaldo estarão presentes, ampliando ainda mais suas trajetórias já consagradas no futebol mundial.

Messi participou das Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Já Cristiano Ronaldo também esteve nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, mostrando justamente a longevidade de ambos no mais alto nível.

Esse recorde reforça não apenas a qualidade técnica dos dois, mas também a consistência ao longo dos anos. Até mesmo com o avanço da idade, eles seguem sendo peças relevantes em suas seleções.

Créditos: Reprodução/Youtube (Ballon Dor)

Fortuna bilionária reforça legado dentro e fora de campo

Os números financeiros e esportivos ajudam a explicar por que Messi e Cristiano Ronaldo são considerados referências globais. Enquanto um acumula bilhões em patrimônio, o outro ultrapassa essa marca e estabelece novos padrões no futebol.

No entanto, o que chama atenção é como essas conquistas caminham lado a lado com os feitos dentro de campo. Gols históricos, participações em Copas e marcas inéditas seguem sendo alcançadas por ambos.

Justamente por isso, a rivalidade entre os dois continua viva mesmo após tantos anos. Seja pelo dinheiro acumulado ou pelos recordes quebrados, Messi e Cristiano Ronaldo seguem dominando o cenário mundial.

Até mesmo com novas gerações surgindo, o legado construído pelos dois permanece difícil de ser igualado. E ao que tudo indica, ainda há capítulos importantes dessa história prestes a serem escritos.