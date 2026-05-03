Recentemente, o lançamento da cinebiografia de Michael Jackson reacendeu discussões sobre a vida do Rei do Pop, incluindo sua famosa coleção de animais. Michael era conhecido por sua paixão por bichos, possuindo cerca de 130 animais de mais de 50 espécies diferentes em seu rancho Neverland, na Califórnia.

A Coleção de Animais de Michael Jackson

A paixão de Michael Jackson por animais começou na infância e se intensificou após seu sucesso na música. No rancho Neverland, ele investiu milhões de dólares em espaços para os animais e mantinha equipes dedicadas ao cuidado diário do que era considerado um zoológico particular.

Entre os animais mais famosos estava o chimpanzé Bubbles, que acompanhava o cantor em eventos e recebeu parte de sua herança. Outro animal notável era Balloo, um urso que pesava 295 quilos e media 2,13 metros.

Em meio às controvérsias que cercaram sua vida, especialmente após as acusações de abuso infantil no início dos anos 2000, Michael Jackson decidiu deixar o rancho. Os animais foram transferidos para instituições e reservas, encerrando uma era de excentricidade e amor pelos bichos.

A Experiência de Mike Tyson com Tigres

Enquanto isso, o ex-boxeador Mike Tyson também teve uma relação peculiar com animais exóticos. Em uma entrevista ao podcast Joe Rogan Experience, Tyson revelou que adquiriu três tigres brancos enquanto estava preso.

A ideia surgiu durante uma conversa com seu negociador de carros, que mencionou a possibilidade de trocar carros por animais. Tyson ficou intrigado com a ideia de ter tigres e pediu que seu amigo conseguisse alguns filhotes. O ex-campeão de boxe comprou cada tigre por cerca de R$ 232 mil, e os custos mensais para cuidar deles eram em torno de R$ 14,5 mil.