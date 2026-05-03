Um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Xavi Hernández não descartou a possibilidade de vir trabalhar no Brasil futuramente. Sem clube desde que deixou o Barcelona, em 2024, o técnico afirma que está aberto a propostas e que não tem nenhuma restrição quanto aos gramados nacionais.

O lendário meio-campista do Barcelona foi questionado a respeito dessa possibilidade em entrevista concedida a Romário. Sempre direto, o Baixinho perguntou se o treinador estaria aberto a um projeto por aqui, ao passo que ele respondeu: “Sim, por que não? Por que não? O Brasil é o berço do futebol. Por que não?”.

Créditos: Instagram/Xavi Hernández

Segundo o ídolo blaugrana, ele está aberto às diferentes oportunidades futebolísticas, desde que o projeto apresentado seja bom e tenha perspectiva de vitória. Nesse sentido, o craque toparia até mesmo um convite para comandar a Seleção Brasileira.

“Estou aberto a qualquer projeto em minha vida futebolística como treinador. Seleção também, clubes. É fantástico. Estou aberto a um projeto bom, em que possamos ganhar. Eu gosto disso, creio que sou uma pessoa vencedora e entendo que o futebol é para isto: desfrutar e ganhar. Para mim, esse é o objetivo, e por que não o Brasil?”, acrescentou.

Xavi rasgou elogios a Neymar

Ainda na entrevista a Romário, Xavi cravou que o jogador que mais se aproximou de Lionel Messi foi o Neymar de 2014. Capitão e uma das lideranças do elenco na época, o meia viu de perto a ascensão do brasileiro no Barça e no futebol europeu.

O ex-jogador contou, também, que queria contar com o craque do Santos quando treinou o time catalão, entre 2022 e 2024, mas que não foi possível por motivos financeiros.

“O que vi do Neymar durante sua primeira semana conosco foi o mais próximo que ele chegou do Messi. Não vi nenhum jogador tão parecido com o Messi quanto o Neymar era quando chegou ao Barça aos 21 anos. Ele não pôde voltar quando eu era treinador, mas isso se deveu à situação financeira do clube”, finalizou Xavi.