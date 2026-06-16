Um dos jogadores mais bem pagos do mundo, Roberto Firmino é dono de uma mansão luxuosa em Santa Catarina. Localizada no bairro Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, a residência chama atenção pela imponência que apresenta logo de cara.

O imóvel conta com uma arquitetura contemporânea, marcada por linhas retas, painéis amadeirados e uma iluminação sofisticada. Ainda do lado de fora, uma grande área externa com piscina se destaca. Já do lado de dentro as salas de estar com vista para o jardim dão um toque especial, assim como os adornos personalizados e os closets amplos.

“A gente só queria agradecer. Superou muito mais do que a gente esperava, todas as expectativas. A gente sabia que ia ficar lindo, mas não tão lindo como ficou. De coração, muito obrigado”, disse o atleta, ao receber as chaves de sua nova aquisição.

Quem também celebrou a conquista foi a esposa do atleta, Larissa Pereira: “Pra gente foi uma grande alegria. O nosso coração é cheio de gratidão, porque a gente entende que é muito mais do que a gente precisa ou necessita, mas que é um agrado do Senhor”.

Créditos: Instagram/Roberto Firmino

Roberto Firmino ganhava fortuna na Arábia Saudita

Antes de se transferir para o Al Sadd, do Qatar, o atacante de 33 anos de idade defendia o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Por lá, ele embolsava nada menos que 19 milhões de euros por ano, o que na cotação atual corresponde a R$ 111,6 milhões.

Como o Catar também costuma pagar bem suas principais estrelas, os ganhos do veterano não devem estar muito distantes atualmente. Vira e mexe, ele é especulado em algum clube do futebol brasileiro. Contudo, não há perspectivas de retorno.

Cria da base do Figueirense, Firmino saiu muito cedo do Brasil para fazer carreira fora. Além das equipes árabes, ele vestiu as camisas do Hoffenheim, da Alemanha, e se tornou ídolo do Liverpool, da Inglaterra.