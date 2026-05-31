Rosário Central e Corinthians farão um dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2026. Pensando nisso, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar o que acontecerá em campo no duelo Argentina x Brasil.

Na avaliação da IA, o Central não tem muita qualidade técnica para oferecer. Por isso, deve apostar na competitividade e no talento de Ángel Di María para tentar levar a melhor na eliminatória. O caldeirão do Gigante de Arroyito também deve ser usado como fator importante pela equipe argentina.

O Timão, por sua vez, dispõe de mais qualidade técnica e tem a vantagem de decidir na Neo Química Arena. Embora a tendência é de que o confronto seja pegado e decidido nos detalhes, o favoritismo está com o time de Fernando Diniz, que deve levar a melhor.

Créditos: Gustavo Vasco / Corinthians

“O futebol de aproximação do Diniz pode sofrer no início com a forte marcação argentina, mas a força coletiva do elenco alvinegro e o fator “decidir em Itaquera” devem prevalecer. O Timão avança para as quartas de final, provavelmente em um jogo de volta dramático na Neo Química Arena, para pegar o vencedor de Estudiantes ou Universidad Católica”, pontua a IA.

Corinthians busca bi da América

Campeão em 2012, o Alvinegro Paulista sonha desde então com a conquista do bicampeonato da Copa Libertadores da América. Essa foi a única vez que o time chegou na decisão do certame, faturando a taça ao bater o poderoso Boca Juniors.

De lá para cá, o mais longe que o Timão conseguiu ir foi até as quartas de final da edição de 2022. Em 2023, a equipe alvinegra caiu nas fases preliminares, enquanto no ano seguinte ficou pelo caminho na fase de grupos.

Depois de ter ficado de fora da disputa na jornada passada, o Corinthians agora mira alto e quer fazer bonito para alcançar a glória eterna no fim do ano.