Para aqueles que desejam uma planta resistente ao frio e que ainda traga flores e aromas agradáveis durante o inverno, o Jasmin-dos-poetas (Jasminum polyanthum) é uma excelente escolha.

O Jasmin-dos-poetas é conhecido por sua floração invernal, com botões que começam a surgir no final do outono e se abrem em pequenas estrelas brancas durante o inverno. Além de sua beleza, essa planta é famosa por seu perfume intenso, considerado um dos mais doces do reino vegetal.

O aroma é capaz de perfumar ambientes inteiros, especialmente ao entardecer, tornando-a uma adição encantadora a qualquer espaço. Uma das vantagens do Jasmin-dos-poetas é sua resistência.

A planta suporta bem as baixas temperaturas e geadas leves, mantendo a folhagem verde escura e brilhante. Essa característica a torna ideal para climas mais frios, onde outras plantas podem não sobreviver. Assim, o Jasmin-dos-poetas se torna uma opção viável para quem deseja manter um ambiente florido e perfumado durante o inverno.

Cuidados necessários

Para garantir que o Jasmin-dos-poetas cresça forte e saudável, é importante seguir algumas diretrizes de cuidado. A planta precisa de pelo menos 4 a 6 horas de luz solar direta por dia, o que a torna ideal para locais bem iluminados.

Se cultivada dentro de casa, deve ser colocada próxima a uma janela que receba luz solar. Quanto à rega, é essencial que o solo seja rico em matéria orgânica e tenha boa drenagem.

Durante o inverno, a rega deve ser moderada, permitindo que a camada superficial do solo seque antes de molhar novamente, evitando o apodrecimento das raízes. Como uma trepadeira de crescimento rápido, o Jasmin-dos-poetas precisa de suporte para se desenvolver adequadamente.

Isso pode ser feito com o uso de uma treliça, uma grade ou um arco decorativo em um vaso grande. Esses suportes ajudam a planta a crescer verticalmente, maximizando sua exposição à luz e permitindo que se espalhe de forma atraente.