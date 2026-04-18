A Suíça está prestes a realizar uma votação histórica que pode impactar significativamente a sua política de imigração e demografia. O referendo, marcado para o dia 14 de junho, permitirá que a população decida sobre uma proposta apresentada pelo Partido do Povo Suíço (SVP), que visa restringir o número de habitantes do país a 10 milhões.

Atualmente, a população suíça é de aproximadamente 9,1 milhões. A proposta do SVP exige que o governo tome medidas para limitar a imigração antes que a população atinja o limite de 10 milhões.

Se aprovada, a iniciativa permitirá que o governo recuse a entrada de novos imigrantes, incluindo solicitantes de asilo e familiares de residentes estrangeiros, quando a população alcançar 9,5 milhões. Essa mudança reflete preocupações sobre o crescimento populacional e seus efeitos sobre os serviços públicos e a infraestrutura do país.

Consequências do Limite Populacional

Caso a população chegue ao limite de 10 milhões, o governo suíço seria obrigado a encerrar seu acordo de livre circulação com a União Europeia (UE). Embora a Suíça não seja membro da UE, mantém uma relação estreita com o bloco por meio de mais de 120 acordos bilaterais, que garantem acesso ao mercado único europeu e à livre circulação de pessoas e bens.

A proposta do SVP, portanto, pode ter implicações significativas para a economia suíça e suas relações internacionais. O SVP, que tem liderado as eleições suíças desde 1999, argumenta que o país enfrenta uma “explosão populacional” que pressiona os serviços públicos e eleva os preços dos aluguéis.

No entanto, a proposta não conta com o apoio da maioria dos membros do Conselho Federal, que votou contra a iniciativa. Apesar disso, uma pesquisa realizada pela empresa Leewas revelou que a proposta tem amplo apoio entre a população.