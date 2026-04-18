Um setor muitas vezes esquecido nas análises da economia mundial movimentou bilhões e gerou muitos empregos ao longo de 2024. Trata-se da indústria de cruzeiros que, segundo relatório recente divulgado pela WTTC, contribuiu com US$ 98,5 bilhões, o que na cotação atual corresponde a R$ 492,6 bilhões, para o PIB global.

O mais recente balanço da entidade mostra que a produção econômica do setor foi de US$ 199 bilhões. Ele também foi responsável por 1,8 milhão de postos de trabalho, pagando US$ 60,1 bilhões em remunerações ao redor do planeta.

Os gastos da indústria marítima totalizaram US$ 93 bilhões, montante majoritariamente absorvido por empresas locais. Segundo a pesquisa, o fluxo de capital fortalece empreendedores e pequenas empresas, servindo como um pilar de sustentação para as microeconomias turísticas em portos e destinos costeiros globalmente.

Uma das conclusões do relatório indica que mais de 60% dos passageiros retornam aos destinos que conheceram pela primeira vez em um cruzeiro. O que significa que o setor não só conecta pessoas a novos lugares, mas também contribui para sustentar a demanda turística a longo prazo, bem como para gerar benefícios contínuos a comunidades locais.

Créditos: Divulgação/WTTC

“O Turismo de cruzeiros gera benefícios positivos reais e duradouros para comunidades em todo o mundo. Quando os viajantes descobrem um destino por meio de um cruzeiro e decidem retornar, criam oportunidades contínuas para empresas locais, apoiam o emprego e contribuem para a vitalidade a longo prazo dessas comunidades”, disse Gloria Guevara, presidente e CEO do WTTC.

Empregos gerados em terra

Outro ponto importante que o relatório destaca é a geração de empregos em terra: foram 1,4 milhão no período. Para cada 20 cruzeiristas, um emprego em tempo integral é criado globalmente, ligando a demanda turística aos meios de subsistência nos destinos.

Entre 2022 e 2028, o WTTC espera um crescimento de 19% na capacidade de passageiros, o que fará com que o setor desempenhe um papel ainda mais significativo no mundo.