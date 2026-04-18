A Petrobras anunciou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), localizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Essa decisão, aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, representa um passo significativo na estratégia de fortalecer a atuação da Petrobras no setor de fertilizantes.

O investimento estimado para concluir a fábrica é de aproximadamente US$ 1 bilhão, com previsão de início das operações comerciais em 2029. A retomada das obras está programada para ocorrer no primeiro semestre deste ano, após a assinatura dos contratos necessários.

Durante a fase de construção, a UFN-III deverá gerar cerca de 8.000 empregos, contribuindo para a economia local. A unidade estava paralisada desde 2015, mas voltou a ser considerada em 2023, quando a Petrobras decidiu investir novamente no setor de fertilizantes, considerado estratégico para o Brasil.

Integração com o agronegócio

William França, diretor de Processos Industriais da Petrobras, destacou que essa iniciativa fortalece a integração da empresa com o agronegócio. A unidade visa reduzir a dependência do Brasil em relação à importação de fertilizantes, um aspecto crucial para a segurança alimentar do país.

A localização da fábrica é um diferencial competitivo, pois está próxima dos principais mercados consumidores nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A UFN-III terá uma capacidade nominal de produção de aproximadamente 3.600 toneladas diárias de ureia e 2.200 toneladas de amônia.

Parte dessa produção, cerca de 180 toneladas por dia de amônia, será destinada à comercialização. A ureia é o fertilizante nitrogenado mais consumido no Brasil, com uma demanda anual próxima de 8 milhões de toneladas, sendo amplamente utilizada em diversas culturas, como milho, cana-de-açúcar e café.

A projeção do banco Rabobank indica que a demanda brasileira por fertilizantes deverá alcançar cerca de 47,2 milhões de toneladas em 2026. Atualmente, o Brasil depende de importações para aproximadamente 90% dos fertilizantes que utiliza, com uma parte significativa vindo do Oriente Médio.