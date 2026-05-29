Abel Ferreira viu um ciclo ser encerrado no Palmeiras após a equipe terminar a fase de grupos da Libertadores na segunda colocação. Mesmo com a goleada na rodada final, o clube paulista não conseguiu assumir a liderança da chave e fechou a campanha atrás do Cerro Porteño.
O Palmeiras confirmou a vaga nas oitavas de final ao bater o Junior Barranquilla por 4 a 1, no Allianz Parque. No entanto, o resultado não foi suficiente para colocar o Verdão no topo do Grupo F, algo que nunca havia acontecido sob o comando de Abel Ferreira na competição continental.
A equipe começou pressionando desde os primeiros minutos e abriu o placar logo aos cinco. Flaco López avançou pela esquerda e encontrou Jhon Arias dentro da área para marcar. Justamente quando o Palmeiras controlava a partida, o Junior conseguiu reagir ainda na etapa inicial.
Luis Muriel deixou tudo igual aos 35 minutos após cruzamento rasteiro de Jermein Peña. O empate, porém, durou pouco. Allan Elias aproveitou sobra dentro da área para recolocar o Palmeiras em vantagem, enquanto Arias voltou a aparecer antes do intervalo para ampliar após nova jogada de Flaco López.
Na volta do segundo tempo, o confronto ficou marcado por decisões revisadas pelo VAR para os dois lados. O Junior chegou a ter um pênalti marcado logo no primeiro minuto, mas a arbitragem comandada por Cristian Garay anulou a penalidade após revisão. O Palmeiras também teve um lance semelhante cancelado mais tarde.
Palmeiras avança, mas perde liderança do grupo
Entre os lances revisados, Andreas Pereira marcou um golaço logo aos cinco minutos da etapa final. O meia recebeu na entrada da área, puxou para a perna esquerda e bateu cruzado para transformar a vitória em goleada no Allianz Parque.
Mesmo atrás no placar, o Junior ainda assustou em algumas escapadas. Bryan Castrillón acertou a trave defendida por Carlos Miguel após desvio de Gustavo Gómez, enquanto Mauro Silveira evitou novas finalizações de Paulinho. Ainda assim, o Palmeiras confirmou a classificação, embora tenha encerrado a fase de grupos apenas em segundo lugar.
