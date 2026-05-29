O novo salário mínimo de R$ 1.874,36 já foi aprovado e começa a valer em todo o estado de São Paulo. A mudança garante um valor acima do piso nacional e amplia justamente a diferença entre o salário paulista e o mínimo pago atualmente no restante do país.

A medida foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira (28). O reajuste elevou o piso estadual em 46% na comparação com o valor pago em 2022, quando os trabalhadores recebiam R$ 1.284 em São Paulo.

Segundo as informações divulgadas pelo governo paulista, a nova lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação. Com isso, o piso regional passa a ficar 15,6% acima do salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621.

A diferença entre os dois valores chega a R$ 253, algo que o governo aponta como reflexo da política estadual de proteção à renda. Além disso, o reajuste acumulado desde 2022 também superou o crescimento registrado pelo piso nacional no mesmo período.

Enquanto o salário paulista avançou 46% desde 2022, o aumento nominal do mínimo nacional foi de 33,7%. O desempenho do piso estadual ainda ficou acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 19,5% no intervalo citado.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem será beneficiado pelo novo piso paulista

O salário mínimo estadual vale para trabalhadores que não possuem piso profissional definido por lei federal, convenção coletiva ou acordo trabalhista. Justamente por isso, a medida alcança diferentes categorias em todo o estado de São Paulo.

Entre os profissionais incluídos estão trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e pessoas com deficiência, serventes, auxiliares de serviços gerais e trabalhadores agropecuários. O reajuste também contempla garçons, vendedores, motoboys, pedreiros, encanadores, pintores, operadores de telemarketing e trabalhadores da limpeza e conservação.