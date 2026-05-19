A possibilidade de uma nova regra defendida pelos Estados Unidos já provoca preocupação na Alemanha e em outros países europeus. O tema ganhou força após alertas sobre o uso mais duro de sanções internacionais, justamente em um momento em que líderes europeus discutem formas de proteger o continente.

A ex-chanceler alemã Angela Merkel afirmou durante a conferência digital Republica que o “direito do mais forte” está sendo aplicado de maneira cada vez mais agressiva. Segundo ela, a Europa precisa permanecer unida para não perder espaço diante das grandes potências mundiais.

Merkel lembrou ainda que esse movimento já havia começado enquanto ela ainda comandava o governo alemão. De acordo com a ex-líder, os Estados Unidos anunciaram sanções extraterritoriais sem grandes barreiras, enquanto a China também passou a agir de forma semelhante em disputas internacionais.

Durante sua participação no evento, a ex-chanceler destacou que nenhum país europeu isolado teria força suficiente para enfrentar esse cenário sozinho. No entanto, ela reforçou que a união entre os países do continente pode servir como proteção diante das decisões das maiores economias do planeta.

A conferência Republica acontece entre os dias 18 e 20 de maio e reúne debates sobre digitalização, política, economia e sociedade. Neste ano, o encontro adotou o lema “Never gonna give you up”, referência à música lançada em 1987 pelo cantor Rick Astley.

Créditos: Wikimedia Commons (Angela Merkel)

Evento importantes nomes da Alemanha

Além de Merkel, o encontro também recebe nomes importantes da política e da sociedade alemã. Entre os convidados estão o ministro digital Karsten Wildberger, o ex-ministro das Relações Exteriores Joschka Fischer, a autora Alice Hasters e o médico e jornalista Eckart von Hirschhausen.

A programação também conta com a participação de Franziska Brantner. Ao todo, mais de 1.200 especialistas participam de cerca de 670 atividades ligadas ao universo digital, enquanto o ingresso padrão do evento foi vendido por 239 euros.