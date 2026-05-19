Anunciado recentemente como novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso já ganhou o primeiro reforço de sua passagem pelo Stamford Bridge. Trata-se de Valentín Barco, meio-campista de 21 anos de idade, que estava no RC Strasbourg, da França, time pertencente ao mesmo grupo que controla os Blues.

O jovem argentino, cria das categorias de base do Boca Juniors, deixará a equipe francesa e se juntará ao elenco da agremiação londrina em junho. Barco já até se despediu dos companheiros e deixou uma mensagem de agradecimento aos torcedores nas redes sociais.

Por se tratarem de dois clubes do mesmo grupo de investimentos, a negociação foi facilitada. Os valores da transferência não foram divulgados, mas especula-se que gira em torno de 40 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 233,6 milhões.

Créditos: Instagram/Valentin Barco

Revelado pelo Boca, o meio-campista foi vendido ao Brighton. Em seguida, foi emprestado a Sevilla e Strasbourg. Em meados de 2025, os franceses exerceram a compra de seus direitos econômicos por 10 milhões de euros (R$ 58,4 milhões). Na jornada atual, ele soma três gols e nove assistências em 43 partidas.

Xabi Alonso chega no Chelsea com missão

Depois de deixar o Real Madrid sem conseguir extrair o máximo do elenco galáctico que tinha em mãos, o treinador espanhol chega aos Blues com uma missão: fazer do grupo jovem um time constante e competitivo.

O Chelsea ainda não se encontrou dentro de seu projeto composto por jogadores jovens e de grande potencial. Apesar do título da Copa do Mundo de Clubes, a equipe tem oscilado bastante nas últimas temporadas, sem conseguir manter um padrão.

Para Xabi, a oportunidade se apresenta como uma possibilidade de repetir o bom trabalho executado no Bayer Leverkusen. Em território germânico, o ainda jovem técnico levou o modesto time aos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha.