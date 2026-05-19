Enquanto o Corinthians convive com a possibilidade de perder Yuri Alberto, o Flamengo passou a concentrar esforços em outro movimento importante para o ataque. O clube carioca voltou a acompanhar a situação de um atacante da Premier League e vê uma oportunidade de mercado para a próxima temporada.

O nome observado pelo Flamengo é Taty Castellanos, atualmente no West Ham. A diretoria rubro-negra retomou o interesse no argentino justamente por conta do risco de rebaixamento vivido pela equipe inglesa, algo que pode facilitar uma futura negociação.

Neste momento, o West Ham aparece na 18ª posição da Premier League e segue ameaçado pela queda para a segunda divisão. A situação pode até mesmo se agravar rapidamente, já que o clube depende de resultados para continuar vivo na disputa contra o rebaixamento.

Taty Castellanos já esteve perto de entrar nos planos do Flamengo anteriormente. Quando ainda defendia a Lazio, o atacante chegou a negociar com o clube carioca, que demonstrava forte interesse em avançar pela contratação do jogador argentino.

Naquele período, o Flamengo aceitava investir entre 25 e 30 milhões de euros para concluir o acordo. No entanto, o West Ham conseguiu acelerar as tratativas e acabou fechando a contratação do centroavante antes da equipe brasileira.

Créditos: Divulgação/West Ham

Saída de Yuri Alberto aumenta pressão no mercado brasileiro

Enquanto o Flamengo tenta encontrar um novo centroavante para reforçar o elenco, o Corinthians também vive dias movimentados nos bastidores. A declaração de Yuri Alberto sobre buscar novos desafios gerou pressão interna e aumentou as discussões sobre uma possível saída do atacante.

Mesmo assim, o Corinthians mantém uma postura firme e só pretende ouvir ofertas em caso de uma proposta de 22 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do jogador. Ao mesmo tempo, o Flamengo entende que Taty Castellanos possui características que agradam Leonardo Jardim e se encaixam justamente no perfil buscado para fortalecer o setor ofensivo.