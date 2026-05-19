Para entrar nos Estados Unidos, os viajantes internacionais precisam ficar atentos ao passaporte que será mostrado às autoridades competentes. Muitas vezes, não basta que o documento seja válido no momento da viagem e outros requisitos referentes a isso e ao estado físico dele também têm de ser considerados.

O não cumprimento das normas pode causar problemas tanto com companhias aéreas quanto com agentes policiais. Para os estrangeiros, o país norte-americano exige um passaporte com validade de seis meses além do período de viagem inicialmente programado para que a entrada seja autorizada.

Caso o documento apresentado tenha sido emitido com uma antecedência maior e não atenda ao requisito de seis meses, será considerado inválido para fins de solicitação de visto de viagem. E o resultado disso é a não entrada no território estadunidense.

Os EUA determinam um prazo de validade de até 10 anos para passaportes adultos, enquanto os documentos de menores de 16 anos de idade têm validade de 5 anos – as cópias, vale ressaltar, não podem ser renovadas.

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Brasil e outros países fogem escapam da regra do passaporte

Apesar das diretrizes colocadas anteriormente, os cidadãos de algumas nações não precisam se enquadrar. Nesses casos, basta a apresentação de um passaporte válido no momento da estadia. Em seu site oficial, a CBP dispõe a lista atualizada dos países isentos dessa regulamentação.

O Brasil está presente na relação, assim como outros países latino-americanos. Confira a lista abaixo.

Argentina

Bolívia

Brasil

Pimenta

Colômbia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haiti

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

República Dominicana

Uruguai

Venezuela

Por fim, convém destacar a importância da preservação da integridade física do documento, independente de qualquer coisa. Manter o passaporte atualizado de acordo com as regras do país de destino também é fundamental para evitar as possibilidades de inconvenientes, atrasos e eventuais complicações.