Os beneficiários do Bolsa Família devem garantir o acompanhamento de saúde exigido para a continuidade do programa em 2026. O prazo para realizar esse acompanhamento já começou e é fundamental para assegurar a manutenção dos benefícios e melhorar a saúde entre os grupos vulneráveis.

O atendimento deve ser feito nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e precisa ser concluído até junho de 2026. O público-alvo dessa exigência inclui crianças de até sete anos e mulheres cadastradas no programa.

Os critérios para o acompanhamento envolvem a checagem de vacinas, avaliação do crescimento infantil e, para gestantes, a realização de acompanhamento pré-natal. O objetivo é garantir que esses beneficiários tenham acesso a serviços de saúde adequados e que o benefício monetário permaneça ativo.

Para participar do acompanhamento, não é necessário agendar consultas específicas para o Bolsa Família. O atendimento pode ser realizado durante qualquer visita médica regular. Basta informar ao profissional de saúde sobre o cadastro no programa, e o registro será feito no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Importância do acompanhamento para a saúde

O acompanhamento exigido pelo Bolsa Família não se trata apenas de uma formalidade burocrática, mas é essencial para a inclusão social e o acesso a cuidados médicos indispensáveis. O não cumprimento dessas exigências pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício, o que impacta diretamente a vida das famílias atendidas.

As consultas são importantes para a identificação precoce de problemas de saúde, permitindo intervenções adequadas e oportunas. Além disso, o acompanhamento de saúde é uma medida que visa promover a saúde e o bem-estar dos beneficiários, garantindo que as crianças e gestantes recebam os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável.

As autoridades locais estão empenhadas em garantir que todos os beneficiários cumpram as exigências de saúde para que possam continuar a receber o apoio financeiro. O acompanhamento de saúde, portanto, é uma ferramenta essencial para proteger os direitos e a saúde dos cidadãos mais vulneráveis.