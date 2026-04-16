A Alemanha está se preparando para transformar seu Exército em uma das maiores forças militares da Europa, com um investimento significativo que visa aumentar o orçamento de defesa de 95 bilhões de euros em 2025 para 162 bilhões de euros em 2029.

Os dados do planejamento do governo alemão revelam que os investimentos em defesa devem alcançar 115,7 bilhões de euros em 2025 e 123,6 bilhões de euros em 2026. A Bundeswehr, o Exército alemão, já conta com mais de 86 bilhões de euros destinados a material, equipamentos e pessoal.

Orçamento do exército

Esse avanço só foi possível após a aprovação de uma mudança constitucional que permitiu que parte dos gastos com defesa fosse excluída do limite tradicional da dívida, facilitando o acesso a um fundo de 500 bilhões de euros.

Nova estrutura e compras aceleradas

O chanceler Friedrich Merz afirmou que o governo garantiria à Bundeswehr todos os recursos financeiros necessários para torná-la a força convencional mais forte da Europa. O plano inclui acelerar compras, reformas de infraestrutura e modernização das bases militares.

A Alemanha já se prepara para uma onda de encomendas, incluindo caças Eurofighter e veículos blindados Boxer, além de implementar uma nova lei que encurta o processo de licitação para compras militares.

Apesar do aumento financeiro, a Bundeswehr enfrenta dificuldades para preencher suas vagas. Em março de 2025, análises indicaram que o Exército estava 21.826 soldados abaixo da meta de 203 mil ativos.

Para lidar com essa situação, o Bundestag aprovou um novo modelo de serviço militar que combina elementos voluntários e obrigatórios, visando aumentar o número de militares e reservistas sem recorrer a uma conscrição total imediata.

O fortalecimento do poder militar alemão reacende debates sobre a história militar do país e sua identidade na Europa. A mudança é vista como uma “Zeitenwende”, ou virada histórica, especialmente após a invasão russa da Ucrânia.