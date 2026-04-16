A rotina de trabalho pode se tornar monótona e desmotivadora, levando muitos a se sentirem presos em um ciclo sem fim, onde o trabalho é apenas uma obrigação e o lazer se resume a assistir a séries na Netflix.

Essa situação gera uma sensação de estagnação, e a filosofia japonesa do Ikigai oferece uma abordagem para encontrar propósito e satisfação no trabalho. Este conceito, que significa “razão de ser”, é fundamental para compreender como viver com um propósito que também possa gerar riqueza

Os autores Francesc Miralles e Héctor García, conhecidos pelo fenômeno do livro “Ikigai”, investigaram as características das pessoas centenárias de Ōgimi, no Japão. Eles descobriram que, além de hábitos saudáveis e alimentação equilibrada, essas pessoas possuem um propósito claro que as motiva diariamente.

Encontrando o propósito profissional

Miralles e García afirmam que é possível ganhar dinheiro fazendo o que se ama, contribuindo ao mesmo tempo para a sociedade. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em encontrar satisfação em suas atividades profissionais, levando-as a permanecer em empregos apenas para garantir a renda.

A falta de entusiasmo pode ser um sinal de que não encontraram seu Ikigai, conforme afirmam os autores. Para descobrir o Ikigai, é essencial o autoconhecimento. Miralles sugere que as pessoas dediquem tempo para refletir sobre suas paixões e habilidades.

Ele observa que, quando alguém está em uma posição que não gosta, o tempo parece passar lentamente, enquanto em atividades que realmente interessam, as horas voam. Essa percepção do tempo é um indicativo de alinhamento com o propósito.

Os autores destacam que muitos jovens e adultos tendem a se acomodar em empregos que não os satisfazem, priorizando a segurança em detrimento do desenvolvimento pessoal. A mentalidade de que é necessário trabalhar em algo específico, como o que foi estudado, pode limitar as oportunidades. No Japão, essa flexibilidade é comum, permitindo que as pessoas explorem diferentes áreas.