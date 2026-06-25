Hoje vivemos em uma era que a tecnologia está presente no nosso cotidiano, prova disso são os celulares, com diversos aplicativos. E entre os mais famosos está a ferramenta de conversa WhatsApp, que além de ser muito útil, é o “paraíso” para muitos golpistas. Por isso é sempre bom estar de olho e isso não foge a regra dos beneficiários do Bolsa Família.

Existe um tipo de golpe que é bastante comum e representa um risco significativo. Os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade e da necessidade das pessoas para disseminar links maliciosos via WhatsApp, prometendo supostos “bônus”, “décimo terceiro” ou liberação imediata de valores do Bolsa Família.

O principal objetivo é roubar dados pessoais e bancários das vítimas ou até mesmo clonar contas de aplicativos de mensagens. Por isso, todo cuidado é pouco, sendo necessário estar atento a todas as dicas de segurança.

Créditos: Agência Brasil

Como a fraude funciona na prática?

A mensagem: a vítima recebe um texto chamativo no WhatsApp — muitas vezes encaminhado por um contato conhecido que também foi enganado — informando que o Governo Federal teria liberado um abono ou benefício extra.

O link: a mensagem inclui um endereço suspeito. Ao clicar, o usuário é direcionado para uma página falsa, que imita sites oficiais do governo ou da Caixa Econômica Federal.

O roubo de dados: nesse ambiente falso, são solicitadas informações como CPF, nome completo, senha do Caixa Tem ou códigos de verificação. Em alguns casos, o site ainda pede que a vítima compartilhe o link com contatos ou grupos para “liberar” o valor prometido, o que ajuda a espalhar o golpe.

Regras essenciais para não cair no golpe

É importante destacar que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e a Caixa Econômica Federal não enviam links por WhatsApp ou SMS oferecendo bônus ou solicitando cadastro para liberação de valores.

Atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) são realizadas exclusivamente de forma presencial, nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município.

Para consultar informações oficiais sobre benefícios, utilize apenas canais seguros, como o aplicativo do Bolsa Família, o Caixa Tem ou o telefone do Disque Social 121.

Mensagens com tom de urgência, promessas exageradas (“clique agora”, “últimos dias”) e erros de português também são fortes sinais de alerta. Nunca compartilhe esse tipo de conteúdo. Caso receba, o ideal é alertar o remetente de que se trata de uma tentativa de fraude.

Se alguém tiver clicado no link ou informado dados pessoais, recomenda-se alterar imediatamente as senhas de aplicativos bancários, como o Caixa Tem, e buscar atendimento em uma agência da Caixa ou no CRAS para verificação de segurança da conta.