Um suposto “Auxílio Nutrição” de R$ 1.192 voltou a circular nas redes sociais. A promessa seria destinada a aposentados do INSS. Porém, não existe benefício com esse nome previsto para 2026.

Até o momento, não há lei, Medida Provisória ou portaria do INSS que determine o pagamento desse valor. A simples existência de propostas ou discussões sobre novos auxílios não significa que eles tenham sido aprovados.

Benefício não foi criado pelo Governo

A criação de um benefício dessa abrangência também exigiria previsão orçamentária. Um pagamento de R$ 1.192 para milhões de segurados representaria uma despesa elevada para os cofres públicos. Por isso, a medida dependeria de fonte de custeio e autorização legal.

O INSS já possui benefícios e programas voltados à proteção social. Entre eles está o BPC, destinado a idosos de baixa renda que atendem aos critérios previstos na legislação. A assistência alimentar, por sua vez, pode ser oferecida pela rede socioassistencial dos municípios.

Promessa pode esconder tentativa de golpe

A circulação do falso auxílio também exige atenção dos aposentados e pensionistas. Golpistas podem usar a promessa de pagamento para solicitar CPF, número do benefício, dados bancários ou senhas. Essas informações podem ser utilizadas em fraudes.

Também é importante desconfiar de páginas que cobram valores para supostamente liberar o benefício. O INSS não exige pagamento de taxa, Pix ou contratação de intermediários para conceder benefícios. Links recebidos por WhatsApp e redes sociais devem ser tratados com cautela.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Onde consultar informações verdadeiras

Quem quiser confirmar a existência de um novo benefício deve recorrer aos canais oficiais do Governo. O aplicativo e o site Meu INSS, a Central 135 e o portal gov.br são referências para consultar pagamentos, serviços e mudanças nas regras previdenciárias.

Já pessoas em situação de vulnerabilidade ou insegurança alimentar podem procurar o CRAS. O atendimento permite verificar a situação no Cadastro Único e conhecer os programas sociais disponíveis no município. Assim, o segurado evita cair em falsas promessas de pagamentos.