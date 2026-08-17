Famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade podem ter acesso ao Auxílio Moradia, também chamado de Aluguel Social em algumas localidades. O benefício oferece um pagamento temporário para ajudar no custeio de um imóvel alugado. A concessão depende das regras de cada município ou Estado.

O programa é direcionado principalmente a famílias de baixa renda que ficaram sem moradia ou enfrentam condições que impedem sua permanência no imóvel. Entre os casos atendidos estão vítimas de enchentes, deslizamentos, remoções de áreas de risco e determinadas situações de violência doméstica.

Quem pode receber o benefício

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) costuma ser uma das exigências para participar. Também pode haver critérios relacionados à renda familiar e à composição do grupo, definidos pela administração responsável pelo programa. Por isso, as regras podem mudar de uma cidade para outra.

Os valores também não são iguais em todo o país. Em diferentes programas, as parcelas ficam geralmente entre R$ 300 e R$ 600 por mês, enquanto situações emergenciais podem contar com valores adicionais. O pagamento costuma durar de seis a 12 meses, com possibilidade de extensão em alguns casos.

Outro ponto importante envolve a relação com programas habitacionais federais. Em 2026, a política habitacional passou a ampliar iniciativas de locação social vinculadas ao Minha Casa, Minha Vida. A modalidade busca atender famílias enquadradas nas Faixas Urbanas 1 e 2, com imóveis subsidiados para aluguel.

Créditos: Rovena Rosa/Agência Brasil

Como solicitar o Auxílio Moradia

O pedido normalmente começa no CRAS ou na Secretaria Municipal de Assistência Social ou Habitação. Dependendo da situação, pode ser necessário apresentar um laudo da Defesa Civil ou um relatório elaborado por profissionais da assistência social. Esses documentos ajudam a comprovar a necessidade.

Também é importante separar documentos pessoais dos integrantes da família, comprovantes de renda e informações sobre a residência afetada. O município pode exigir ainda comprovantes relacionados ao aluguel durante o período de recebimento. A solicitação deve seguir os procedimentos definidos pela administração local.