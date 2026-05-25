O Nubank fez um alerta geral para seus clientes. Em meio às crescentes tentativas de golpes para fisgar os usuários, a instituição financeira chamou atenção para as falsas ligações e deu orientações de como agir em uma situação dessa.

Uma das tentativas de golpe mais comuns que estão sendo praticadas é a da Falsa Central, que consiste em alguém se passando por atendente de banco. Geralmente, o golpista alega o contato dizendo que encontrou uma movimentação suspeita na conta da pessoa.

A intenção disso é gerar preocupação para conseguir acelerar as decisões da potencial vítima e, assim, coletar suas informações pessoais. A partir deste momento, se torna possível fazer movimentações financeiras na conta do cliente.

Por isso, o Nubank avisa que quando a ligação é oficial, a Chamada Verificada é identificada na tela inicial do aplicativo. Após atender a ligação, basta abrir o app e procurar pela mensagem de confirmação, com a identidade do banco, data e horário da chamada, além do número do protocolo.

Créditos: Divulgação/Nubank

Caso a chamada não seja iniciada pelo usuário, a fintech alerta para o procedimento comum usado por golpistas na tentativa de fazer novas vítimas. Trata-se do passo a passo citado anteriormente. Se o padrão se concretizar, a instituição recomenda o encerramento da ligação e o contato com os canais oficiais.

Veja abaixo o alerta geral feito pelo Nubank aos seus clientes:

“Fique em alerta se a pessoa:

Ligar ou enviar mensagem via SMS ou Whatsapp dizendo ser do banco, mas a chamada não foi iniciada por você;

Pedir para instalar apps como AnyDesk ou TeamViewer;

Solicitar senhas, tokens ou códigos do app/SMS;

Disser que você precisa fazer um Pix ou bloquear/emitir um novo cartão;

Nesses casos, desligue a ligação, respire um pouco e fale conosco pelos canais oficiais do Nubank”.