O Cruzeiro está tentamdo fechar com um jogador ainda pouco conhecido do grande público no futebol brasileiro, enquanto isso, o Athletico está mirando justamente um nome de peso para reforçar o elenco na próxima janela. Os dois clubes já se movimentam nos bastidores, mas com estratégias bem diferentes para a sequência da temporada.
No caso da Raposa, o alvo é Gabriel Rojas, lateral-esquerdo de 28 anos que atualmente atua pelo Racing-ARG. A diretoria celeste já iniciou as tratativas para tentar avançar pela contratação, justamente por enxergar a necessidade de reforçar o setor para o segundo semestre.
A movimentação acontece até mesmo após a venda do jovem Kauã Prates para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Além disso, Kaiki vem sendo observado por clubes do futebol europeu e pode acabar deixando o Cruzeiro em breve, o que aumentou a preocupação interna.
Com isso, Artur Jorge autorizou a busca por um novo nome para a posição. O treinador português, inclusive, já precisou improvisar Kauã Moraes pelo lado esquerdo em algumas partidas da temporada por conta da falta de opções disponíveis no elenco.
Athletico tem nome de peso na mira
Enquanto isso, o Athletico trabalha para tentar contratar Rodinei, ex-Flamengo e que está atualmente no Olympiacos, da Grécia. O clube paranaense já realizou uma consulta pelo lateral-direito e acompanha a situação de perto pensando na abertura da próxima janela de transferências.
Internamente, a diretoria entende que a saída do jogador não será simples, principalmente pelo espaço conquistado por ele dentro do elenco grego. No entanto, existe a expectativa de avanço nas conversas nos próximos dias para avaliar uma possível negociação.
Além de buscar um lateral-direito, o Furacão também definiu outras prioridades no mercado. O clube pretende contratar dois zagueiros e dois atacantes, justamente para fortalecer o elenco após a disputa da Copa do Mundo, enquanto Rodinei agrada pela experiência e pelo histórico vencedor acumulado na carreira.
