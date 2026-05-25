Jogar água no quintal poderá render multa aos cidadãos da Austrália Ocidental, estado da Austrália, a partir do dia 1º de junho. Na próxima segunda-feira, entrará em vigor o período de desligamento dos aspersores, uma medida que é praticada quase todos os anos e ajuda a economizar água durante o inverno.

O desligamento vai do dia 1º de junho ao dia 31 de agosto. Parte integrante das restrições anuais de água, a iniciativa ajuda a economizar cinco bilhões de litros, visando os meses mais quentes e secos na região. A diferença é que, em 2026, o período foi iniciado três meses mais cedo devido ao outono mais chuvoso.

O desligamento dos aspersores deve ser feito por toda a população da Austrália Ocidental, conforme prevê a legislação. Os cidadãos são obrigados a desligar sob possibilidade de multa no valor de 100 dólares, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 360.

Créditos: Wikimedia Commons

Segundo o Ministro da Água do estado, Don Punch, trata-se de uma “medida simples” que os moradores podem tomar e que “ajudará a economizar centenas de milhões de litros de água em toda a nossa comunidade”.

Regra vale desde 2010 na Austrália Ocidental

O programa de economia de água entrou em vigor em 2010. São contemplados os usuários de água de sistemas públicos e de poços artesianos, assim como usuários licenciados de água subterrânea, como escolas, campos de golfe e parques.

A rega manual com mangueira de jardim, vale destacar, ainda é permitida durante o período de desligamento. Nos demais meses do ano, os moradores são colocados em escalas de rega, que lhes permitem usar seus aspersores por dois dias por semana.

Os fiscais de água, por sua vez, ficam em ação sete dias por semana (exceto no dia do desligamento dos aspersores) e podem aplicar multas imediatas aos cidadãos que descumprirem os dias de rega programados.