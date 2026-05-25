A possível saída gratuita de Renato do Vasco já movimenta os bastidores do clube, justamente porque a permanência do treinador ainda não é tratada como totalmente garantida internamente. Diante desse cenário, a diretoria já passou a analisar possíveis substitutos para o comando técnico da equipe.

Nos bastidores, a situação ganhou força após informações apontarem que Renato Gaúcho teria, sim, pedido demissão em determinado momento, diferente do que foi declarado pelo executivo Admar Lopes. Além disso, jogadores do elenco tentaram convencer o treinador a permanecer no cargo.

Mesmo contando com Renato para a sequência da temporada, o Vasco não descarta uma mudança no comando técnico. Até por isso, alguns nomes começaram a surgir dentro do clube, e Juan Pablo Vojvoda aparece como um dos profissionais que agradam parte da diretoria vascaína neste momento.

A possibilidade de uma saída sem custos também chama atenção justamente pelas condições acertadas no contrato de Renato. O treinador assinou vínculo somente até dezembro deste ano, e o acordo não prevê multa rescisória, algo que foi desejo tanto do técnico quanto do próprio clube durante as negociações.

Renato ainda chegou ao Vasco sabendo das limitações do mercado naquele momento, já que a janela de transferências do futebol brasileiro estava fechada. A única exceção permitia contratações de atletas que disputavam os estaduais, com prazo válido até 27 de março.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

Vojvoda ganha força nos bastidores do Vasco

Internamente, o entendimento é de que Renato recusou duas propostas antes de aceitar os valores oferecidos pelo Vasco. Ainda assim, o clube tratou toda a negociação como parte natural do processo e manteve um limite financeiro desde o começo das conversas.

A comissão técnica de Renato passou a receber entre 10% e 15% a mais do que Fernando Diniz recebia anteriormente. No entanto, diante da instabilidade envolvendo a continuidade do treinador, o nome de Vojvoda surge justamente como uma alternativa observada pela diretoria caso a saída seja confirmada nos próximos dias.