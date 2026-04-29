O funcionamento das agências do Instituto Nacional do Seguro Social sofreu alteração importante, e beneficiários já foram alertados sobre mudanças no atendimento. Justamente por conta de uma data específica, o acesso presencial foi impactado em todo o país, exigindo atenção redobrada de quem depende dos serviços.

Atendimento presencial sofre interrupção

As unidades físicas do INSS não abriram as portas em uma sexta-feira marcada por um feriado nacional, o que acabou afetando diretamente quem buscava atendimento presencial. No entanto, essa paralisação foi programada e segue um calendário já conhecido, evitando surpresas maiores para quem acompanha os comunicados oficiais.

A interrupção aconteceu por causa do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, data em que diversos órgãos públicos suspendem suas atividades. Justamente por isso, o funcionamento nas agências foi pausado em todo o território nacional, reforçando a necessidade de planejamento por parte dos usuários.

Mesmo com o fechamento temporário, o retorno das atividades presenciais já teve data definida e não sofreu alterações adicionais. Até mesmo quem tinha pendências presenciais pôde se organizar sabendo que o atendimento seria retomado normalmente na segunda-feira seguinte.

Central 135 mantém parte dos serviços

Durante o período em que as agências ficaram fechadas, a Central 135 seguiu operando, mas com limitações no tipo de atendimento oferecido. No entanto, o suporte humano não esteve disponível inicialmente, sendo substituído por um sistema eletrônico automático.

Esse formato permitiu que os usuários continuassem acessando informações básicas e serviços essenciais, ainda que sem contato direto com atendentes. Justamente para minimizar impactos, o atendimento humano foi retomado rapidamente, voltando a funcionar já no sábado, em horário específico.

O serviço com atendentes passou a operar das 7h às 22h, garantindo uma alternativa relevante para quem precisava resolver questões mais detalhadas. Até mesmo em meio ao feriado, essa opção ajudou a manter parte da assistência ativa para os segurados.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Serviços digitais seguem sem interrupção

Enquanto o atendimento presencial foi suspenso e o telefônico parcialmente limitado, os canais digitais continuaram funcionando normalmente. No entanto, muitos usuários ainda desconhecem que esses serviços ficam disponíveis sem qualquer pausa, inclusive em feriados.

Por meio do site e do aplicativo Meu INSS, é possível acessar uma ampla gama de funcionalidades a qualquer momento do dia. Justamente por essa disponibilidade contínua, esses canais se tornaram fundamentais em períodos de fechamento das agências físicas.

Entre os serviços oferecidos estão a consulta de informações, solicitação de benefícios e acompanhamento de processos em andamento. Até mesmo demandas mais comuns podem ser resolvidas sem a necessidade de deslocamento, o que traz praticidade aos beneficiários.

Esse cenário reforça a importância de acompanhar os comunicados sobre o funcionamento do INSS, especialmente em datas específicas como feriados nacionais. No entanto, com alternativas digitais e atendimento telefônico ajustado, os usuários ainda conseguem manter o acesso aos principais serviços sem grandes dificuldades.