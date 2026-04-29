Enquanto a possível saída de um atacante ganha força nos bastidores, o Corinthians já se movimenta no mercado e mira um nome que construiu boa parte da carreira na Europa, principalmente em solo italiano. A diretoria do clube avalia alternativas justamente para reforçar o setor ofensivo, principalmente levando em conta que Memphis Depay pode acabar saindo.

Experiência na Itália

O nome que surge com força nos bastidores é o de Gabriel Strefezza, atacante de 29 anos que atualmente atua no Parma, da Itália. Revelado nas categorias de base do próprio Corinthians, o jogador foi oferecido ao clube e agradou internamente, o que motivou o início das conversas.

Strefezza pertence atualmente ao Olympiacos, da Grécia, e tem contrato com o clube até junho de 2029, no entanto está emprestado ao Parma até o dia 30 de junho. Justamente por isso, o Corinthians vê a possibilidade de negociar um novo empréstimo na próxima janela de transferências.

A diretoria trabalha com cautela, mas já definiu que pretende contratar ao menos dois jogadores para atuar pelos lados do campo. Até mesmo por conta disso, o nome do brasileiro ganhou força nos bastidores e passou a ser tratado como prioridade.

Com uma longa trajetória no futebol italiano, Strefezza acumulou experiência entre 2016 e 2025, passando por equipes como Lecce, Como e Cremonese. Esse histórico, inclusive, pesa positivamente na avaliação do Corinthians, que busca atletas prontos para atuar.

Créditos: Reprodução/Instagram (@gabrielstrefezza)

Possível saída de Memphis Depay

Ao mesmo tempo em que busca reforços, o Corinthians vive uma situação delicada envolvendo Memphis Depay, cujo futuro ainda está indefinido. O clube negocia com empresas parceiras na tentativa de viabilizar a permanência do jogador sem comprometer ainda mais as finanças.

A diretoria deixa claro internamente que não pretende arcar com os custos do atacante a partir de julho, justamente por conta das dificuldades financeiras. O contrato atual termina no meio do ano, e a renovação depende diretamente de um acordo externo para bancar os valores.

O presidente Osmar Stabile tem confidenciado nos bastidores que o clube não assumirá os custos de Memphis sem ajuda. Até mesmo uma possível redução salarial foi sinalizada pelo jogador, mas ainda sem detalhes concretos sobre como isso seria aplicado.

Além disso, o Corinthians enfrenta um problema significativo relacionado a valores em aberto com o atleta. Atualmente, o clube deve cerca de R$ 42 milhões, e o pagamento depende de uma negociação futura para parcelamento, sem ligação direta com a renovação.

Memphis segue sem atuar

Outro fator que pesa na situação de Memphis é a questão física, já que o atacante está fora de combate há mais de um mês. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita, sofrida em 22 de março, durante partida contra o Flamengo.

O problema foi agravado por um erro na preparação física do clube, o que prolongou o tempo de recuperação e aumentou a preocupação interna. No entanto, ainda não há previsão para o retorno do jogador aos gramados, o que amplia as dúvidas sobre seu futuro.

Diante desse cenário, o Corinthians intensifica o planejamento para a próxima janela, buscando alternativas que possam suprir possíveis saídas. Justamente nesse contexto, o nome de Gabriel Strefezza aparece como uma solução viável e alinhada às necessidades do elenco.

Assim, o clube tenta equilibrar suas contas enquanto reformula o setor ofensivo, mirando opções mais sustentáveis. Até mesmo por isso, a possível chegada de um atleta com histórico na Itália ganha ainda mais relevância neste momento decisivo.