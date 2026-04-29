O Flamengo vive um momento de decisões importantes no mercado, justamente enquanto negocia uma venda que pode render cerca de R$ 46,7 milhões e, ao mesmo tempo, mira a chegada de um reforço avaliado em R$ 175 milhões. No entanto, o cenário mostra um clube ativo nos bastidores, equilibrando saídas e possíveis contratações de impacto.

Joia pode render milhões ao clube

A possível saída envolve o jovem Ryan Roberto, destaque recente nas categorias de base e que chamou atenção após a campanha do vice-campeonato da Libertadores Sub-20. O atacante de 18 anos recebeu proposta oficial do Shakhtar Donetsk, que ofereceu 8 milhões de euros, valor equivalente a R$ 46,7 milhões.

O jogador tem apenas dois jogos pelo profissional, mas já desperta interesse justamente pelo potencial apresentado nas divisões inferiores. No entanto, a falta de espaço no elenco principal pesa na decisão, ainda mais com o contrato válido apenas até março de 2027.

O diretor José Boto conduz as conversas internamente, enquanto a decisão final ainda depende do presidente Bap, mostrando que o negócio exige cautela. Até mesmo o próprio atleta e seu estafe veem com bons olhos a transferência, especialmente pela chance de atuar no time principal europeu.

Créditos: Divulgação/Flamengo

Estratégia envolve divisão de direitos

A proposta apresentada envolve a compra de 80% dos direitos econômicos, o que levaria o Flamengo a vender 50% e manter 20% pensando em uma futura negociação. Atualmente, o clube carioca possui 70% dos direitos, após adquirir mais 20% recentemente por R$ 1,5 milhão junto ao Athletico-PR.

Ryan Roberto, natural de São Paulo, iniciou sua trajetória no projeto Paulistinha, no bairro Itaim Paulista, e superou dificuldades até chegar ao futebol profissional. Depois de passagem pelo Athletico-PR, ele chegou ao Flamengo em 2023, sendo apontado como uma das principais joias do clube.

Com o impasse na renovação, o Flamengo se vê pressionado, já que a partir de outubro o atleta poderá assinar um pré-contrato e sair sem custos ao final do vínculo. Justamente por isso, a negociação ganha caráter estratégico para evitar prejuízos e garantir retorno financeiro.

Reforço desejado movimenta cifras altas

Enquanto avalia a venda, o clube também trabalha nos bastidores para tentar a contratação do volante Danilo, atualmente no Botafogo. O jogador é visto como alvo importante para a próxima janela, com negociações já iniciadas com seu estafe.

A diretoria rubro-negra mantém boa relação com Giuliano Bertolucci, representante do atleta, o que facilita o avanço das conversas. No entanto, a disputa promete ser intensa, já que clubes como Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit e Fulham também monitoram a situação.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

O valor exigido pelo Botafogo gira em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 175 milhões, mostrando o tamanho do investimento necessário. Ainda assim, o Flamengo avalia a possibilidade, justamente por enxergar o jogador como peça relevante para o elenco.

Dessa forma, o clube carioca vive um cenário de equilíbrio entre vender uma promessa e investir pesado em um nome consolidado, algo comum no futebol atual. No entanto, as próximas semanas devem ser decisivas para definir se essas movimentações realmente vão se concretizar.