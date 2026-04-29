Enquanto Carlo Ancelotti recebe um salário milionário para comandar a Seleção Brasileira, na casa dos R$ 4,5 milhões, Vinícius Júnior tem ganhos ainda mais elevados. No futebol europeu, ele é um dos mais bem pagos do mundo, atuando no Real Madrid.

Logo de início, a diferença chama atenção, até mesmo porque Vinícius Júnior recebe cerca de 2,67 milhões de euros por mês no futebol espanhol. Esse valor gira em torno de R$ 15,6 milhões mensais, superando com ampla margem o salário do treinador da seleção.

Vini Jr lidera entre os mais bem pagos

O atacante do time merengue está entre os jogadores mais bem pagos da Espanha, dividindo esse patamar com Kylian Mbappé. Esse cenário reforça o peso financeiro dos principais nomes do futebol europeu.

No entanto, os valores também refletem o protagonismo do brasileiro dentro do elenco merengue, algo que vem sendo consolidado ao longo do tempo. Até mesmo por isso, seus vencimentos acabam ultrapassando até salários de treinadores renomados.

A comparação ganha força justamente pelo anúncio recente envolvendo Carlo Ancelotti na seleção brasileira, criando um contraste direto entre os ganhos. Ainda assim, o mercado europeu segue apresentando cifras mais elevadas para atletas de elite.

Salário milionário na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti tem contrato válido até a Copa do Mundo de 2026. Segundo apuração da ESPN, o treinador italiano terá um salário mensal de cerca de 770 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Além disso, o acordo prevê um bônus elevado em caso de conquista do título mundial, podendo chegar a 5 milhões de euros. O valor ultrapassa R$ 31 milhões e evidencia justamente o tamanho da aposta feita pela Confederação Brasileira de Futebol.

Existe ainda a possibilidade de renovação até o ciclo da Copa do Mundo de 2030, com aumento salarial considerado significativo. Esses termos já vinham sendo discutidos desde 2023 e foram mantidos durante as negociações com o estafe do treinador.

O salário de Ancelotti, inclusive, é cerca do dobro do que recebiam Tite e Dorival Júnior em suas passagens recentes pela seleção. Isso reforça justamente o nível de investimento feito na contratação.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Diferença evidencia cenário do futebol

A diferença entre os ganhos de Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti escancara o atual cenário financeiro do futebol internacional. Enquanto técnicos recebem cifras elevadas, os principais jogadores ainda conseguem atingir patamares superiores.

No caso do brasileiro do Real Madrid, o salário mensal é mais do que o triplo do valor pago ao comandante da seleção. Esse contraste mostra como o mercado europeu segue inflacionado, especialmente quando se trata de atletas em destaque.

Por outro lado, o investimento feito em Carlo Ancelotti também demonstra a busca por resultados expressivos no comando da Seleção Brasileira. Ainda assim, os números deixam claro que, atualmente, estrelas dentro de campo seguem liderando quando o assunto é remuneração.