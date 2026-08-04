Uma nova fraude tem preocupado usuários do Caixa Tem ao utilizar um recurso capaz de exibir o número oficial da Caixa durante ligações. A técnica aumenta a confiança da vítima e facilita o acesso dos criminosos à conta. Em poucos minutos, valores podem ser transferidos sem autorização.

A estratégia foi identificada por um pesquisador especializado em segurança digital durante uma investigação de inteligência em fontes abertas. Segundo a apuração, grupos criminosos oferecem toda a estrutura necessária para aplicar o golpe. Os serviços são vendidos em ambientes clandestinos por diferentes valores.

Como a fraude é aplicada

O esquema utiliza uma tecnologia chamada spoofing, que altera a identificação da chamada telefônica. Dessa forma, o aparelho da vítima mostra o número oficial da instituição financeira, embora a ligação seja feita pelos golpistas. Isso torna o contato muito mais convincente.

Durante a conversa, os criminosos costumam alegar bloqueio da conta, tentativa de invasão ou necessidade de atualização cadastral. Em seguida, orientam a vítima a acessar imediatamente o aplicativo Caixa Tem. O objetivo é induzir ações que entreguem o controle da conta.

Os golpistas podem solicitar códigos enviados por SMS, compartilhamento da tela do celular e alteração de senha. Também pedem mudanças no e-mail ou telefone cadastrados para assumir o acesso. Após obter essas informações, realizam transferências, normalmente por Pix.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Medidas para evitar prejuízos

Especialistas alertam que a Caixa não solicita senhas, códigos de autenticação ou compartilhamento de tela por telefone. Qualquer pedido desse tipo deve ser tratado como suspeito. Em caso de dúvida, o recomendado é encerrar a ligação imediatamente.

Outra orientação importante é nunca alterar dados cadastrais seguindo instruções recebidas por telefone. Antes de qualquer procedimento, o usuário deve confirmar a informação diretamente pelos canais oficiais da instituição. Essa verificação reduz significativamente o risco de fraude.