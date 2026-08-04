O Real Madrid pode negociar dois brasileiros de seu elenco ainda nesta janela de transferências de verão na Europa. Enquanto isso, o maior rival do time da capital, o Barcelona, pode investir uma bolada na contratação de um zagueiro de 32 anos de idade.

Um dos brasileiros que podem estar de saída do Santiago Bernabéu é Vinícius Júnior. Diante do impasse relacionado a renovação contratual, a diretoria merengue já considera a possibilidade de vender o camisa 7. O vínculo atual vai só até meados de 2027 e, por isso, não vendê-lo agora deixaria em aberto a possibilidade de ele sair de graça.

O Real não vai colocar outra proposta na mesa do atleta, que, por sua vez, pede um valor maior para colocar a assinatura no papel. Já o outro brasileiro que pode seguir o mesmo caminho é Endrick, que, segundo informou o jornal La Gazzetta dello Sport, interessa a Roma.

Os italianos acompanham de perto a situação do garoto há um mês e pretendem formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra em breve. A diretoria madridista, no entanto, ainda não deu sinal verde para a negociação. O clube irá esperar a avaliação de José Mourinho durante a pré-temporada antes de chegar a uma definição.

Créditos: Instagram/Endrick

Barcelona pode pagar caro por Laporte

Dos lados do Camp Nou, a novidade diz respeito ao interesse na contratação de Aymeric Laporte, do Athletic Bilbao. O defensor de 32 anos de idade é um pedido de Hansi Flick, que deseja reforçar o setor defensivo de seu elenco nesta janela.

Acontece que o Bilbao pede alto para liberá-lo: 80 milhões de euros (cerca de R$ 466 milhões). A ideia do Barça é juntar a dupla campeã do mundo na próxima temporada. Laporte foi parceiro de Pau Cubarsí na campanha vitoriosa da Fúria nos Estados Unidos.