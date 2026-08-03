Ativo no mercado da bola, o Atlético-MG mira a contratação de jogador do River Plate para fortalecer seu elenco visando a sequência da temporada de 2026. Já o Vasco da Gama pode ver uma de suas maiores revelações recentes se transferindo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O alvo do Galo é o volante colombiano Kevin Castaño. De acordo com informações do portal Uol, a diretoria alvinegra negocia o empréstimo do atleta de 25 anos de idade junto ao River. O impasse se dá em um dos termos do negócio: enquanto os brasileiros querem colocar uma opção de compra, os argentinos querem a obrigação da aquisição após o empréstimo.

Apesar desse entrave, o cenário é de otimismo. Castaño é uma das tantas peças do plantel de Eduardo Coudet que não fazem parte dos planos. Ou seja, a agremiação de Buenos Aires não tem pretensão nenhuma de dificultar sua saída. Aliás, pelo contrário: a possibilidade é vista como uma solução para todas as partes.

Enquanto isso, o Hilal é mais um interessado na contratação de Rayan, cria das categorias de base vascaínas e que atualmente veste a camisa do Bournemouth. O poderoso time saudita ainda não apresentou proposta, mas estuda a chance de entrar na briga pelo atacante de 19 anos e usar todo o seu poderio financeiro para leva a melhor.

Créditos: Instagram/Rayan

Al-Hilal briga com gigantes por Rayan

Mirando alto no mercado da bola, o Hilal tem Rayan como um potencial titular. Ele chegaria na equipe de Simone Inzaghi para assumir o lugar que antes era de outro brasileiro, Malcom, que só tem mais um ano de contrato e não faz mais parte dos planos da comissão técnica.

Mas convencer os ingleses não será uma tarefa fácil. A cria do Vasco é a principal peça do time do Bournemouth e, por isso, o clube pretende fazer jogo duro. Além disso, os sauditas contam com a concorrência de gigantes como Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG, que também estão de olho em sua contratação.