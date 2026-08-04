Vinícius Júnior vive impasse com o Real Madrid. As partes conversam a respeito de uma renovação contratual já tem um tempo, mas ainda não chegaram a um consenso. O entrave se resume a pedida salarial do atacante, que deseja uma valorização pelos serviços prestados ao clube espanhol.

Segundo informações do jornal Sport, o camisa 7 pede um aumento de 5 milhões de euros para renovar e permanecer no Santiago Bernabéu por mais tempo. Como sua remuneração atual está na casa dos 15 milhões de euros, ele passaria a ganhar 20 milhões de euros por temporada, quantia que corresponde a cerca de R$ 117 milhões.

Ainda de acordo com a fonte, Vini acredita que seu salário atual não reflete a posição que ocupa dentro do elenco galáctico. O entendimento do estafe é de que ele deve se aproximar dos ganhos de Kylian Mbappé, o jogador mais bem pago do plantel. A diferença entre o brasileiro e o francês está na casa dos 10 milhões de euros.

A última renovação entre Vini e Real, vale lembrar, aconteceu em 2022 e estabeleceu o fim do vínculo em junho de 2027. O compromisso contempla uma multa rescisória de 1 bilhão de euros, valor que equivale a cerca de R$ 5,8 bilhões.

Créditos: Instagram/Vinícius Júnior

Vinícius Júnior recebeu ultimato do Real Madrid

Informações da imprensa espanhola também dão conta de que a diretoria merengue teria dado um ultimato em Vinícius. A última proposta colocada na mesa é a final. Se o atleta não quiser aceitar, não haverá mais esforço por parte do clube nesse sentido.

Isso, aliás, aceleraria um processo de venda, tendo em vista que o contrato atual se encerra em um ano e logo ele poderá sair de graça. Quem acompanha de perto a situação é o Arsenal, que sonha com o atacante brasileiro no Emirates Stadium.

Para tê-lo, os Gunners estariam dispostos a pagar o salário mais elevado de sua história. Agora, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela.