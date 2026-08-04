PSG e Juventus travam briga pela contratação de goleiro que encantou os torcedores brasileiros na Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, o grupo Red Bull prepara para dar o famoso “chapéu” no Barcelona e roubar reforço pretendido pelo clube espanhol para a próxima temporada.

O alvo de franceses e italianos é o goleiro Zion Suzuki, destaque do Japão no Mundial. O atleta de 23 anos de idade fechou a meta nos 16 avos de final e por muito pouco não se consagrou como responsável por eliminar a Seleção Brasileira. Não por acaso, foi bastante elogiado pelos torcedores canarinhos após a partida.

De acordo com informações do jornal “Gazzetta dello Sport”, tanto o Paris quanto a Velha Senhora buscam a contratação do arqueiro do Parma. Os franceses, porém, oferecem a ele um projeto mais voltado para o futuro. Já a Juve apresenta a ele a possibilidade de chegar, vestir a camisa e jogar.

Quem parece estar na frente nessa disputa é o Paris. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista nos assuntos do mercado da bola, o time da capital francesa fez uma proposta de 33 milhões de euros (cerca de R$ 192 milhões) pelo jogador – esse é mais ou menos o valor que o Parma pede para fazer negócio.

Créditos: Instagram/Zion Suzuki

Red Bull prepara chapéu no Barcelona

Enquanto os gigantes disputam a contratação de Suziki, o RB Leipzig encaminhou a chegada de Fisnik Asllani, destaque do Hoffenheim na última Bundesliga. O atacante de 23 anos também interessava a outras agremiações, como o Barça e o Borussia Dortmund.

O jovem atleta não se reapresentou para a próxima temporada, o que indica que sua saída está próxima de ser confirmada de fato. Restam apenas detalhes finais relacionados ao salário para que o acordo seja concretizado, conforme noticiou o jornal Bild, da Alemanha.