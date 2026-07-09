Na última terça-feira (7), Álvaro Arbeloa foi anunciado como novo técnico do Fulham, da Inglaterra. Após a passagem sem brilho pelo Real Madrid, na segunda metade da temporada passada, o espanhol de 43 anos de idade terá a oportunidade de comandar a equipe britânica desde o início da campanha.

“É uma honra para mim embarcar nesta nova etapa do Fulham, o clube mais antigo de Londres. Estou muito ansioso para vivenciar a atmosfera do Craven Cottage (estádio do clube) com os torcedores. Tenho certeza de que viveremos uma jornada incrível”, disse o ex-lateral-direito, ao site do clube.

Com a ida do treinador para a Inglaterra, levantou-se a possibilidade de Rodrygo acompanhá-lo. O meia-atacante brasileiro tem o futuro questionado no Santiago Bernabéu há um bom tempo e vira e mexe é apontado como alvo de algum time inglês. Mas, pelo menos por enquanto, isso não acontecerá.

Em março, o camisa 11 passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento e também por uma sutura no menisco do joelho direito. Por conta da pior lesão de sua carreira, a cria do Santos ficará afastada dos gramados por um bom tempo. A previsão de volta é em novembro, ou seja, depois do encerramento da janela.

Créditos: Instagram/Rodrygo

Arbeloa teve 64% de aproveitamento no Real

Técnico do time juvenil do Real, o ex-lateral foi promovido ao profissional em janeiro deste ano, após a demissão de Xabi Alonso. A expectativa era de que ele pudesse conduzir a equipe a uma recuperação na temporada, o que acabou não acontecendo.

Sob o seu comando, a equipe merengue foi vice-campeã de La Liga e caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa, com duas derrotas para o Bayern de Munique. Em 28 partidas disputadas à frente do Real, ele teve 18 vitórias, dois empates e oito derrotas – um aproveitamento de 64%.