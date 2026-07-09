Um assunto muito visto pelos brasileiros é a questão do salário mínimo, e para quem é beneficiário do INSS isso não é diferente. Aproveitando esse importante tema, o reajuste do pagamento já tem uma base revelada para 2027.

O governo federal projeta elevar o salário mínimo para R$ 1.717 a partir de janeiro de 2027, com os pagamentos sendo realizados a partir de fevereiro.

A estimativa consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, documento que estabelece as metas e prioridades da administração federal para o próximo ano e serve de base para a elaboração do Orçamento da União.

Caso a projeção seja confirmada, o piso nacional terá um aumento de R$ 96 em relação ao valor atual de R$ 1.621, o que representa um reajuste de aproximadamente 5,92%.

Créditos: Agência Brasil

Inflação pode determinar mudança no valor definitivo

No entanto, o valor definitivo ainda poderá sofrer alterações, já que dependerá da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2026, indicador que será divulgado no fim do ano.

Pelas regras em vigor, o reajuste do salário mínimo considera a soma da inflação acumulada pelo INPC nos 12 meses encerrados em novembro e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Para o cálculo de 2027, será utilizado o desempenho da economia em 2025, quando o PIB registrou crescimento de 2,3%.

Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a valer a política de valorização do salário mínimo, que combina inflação e crescimento econômico.

Entretanto, uma regra aprovada pelo Congresso Nacional em 2024 estabeleceu que o ganho real acima da inflação fica limitado a 2,5% ao ano, em linha com as diretrizes do novo arcabouço fiscal. Esse limite deverá permanecer em vigor até 2030.

O salário mínimo é referência para cerca de 61,9 milhões de brasileiros, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Além dos trabalhadores que recebem o piso nacional, o valor serve de base para aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). De acordo com o Dieese, aproximadamente 29,3 milhões de beneficiários do INSS têm seus rendimentos vinculados ao salário mínimo.

Criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, o salário mínimo completou 90 anos em 2026. Apesar dos reajustes periódicos, o Dieese estima que o valor necessário para suprir as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas seria muito superior ao piso atual.

Esse cálculo é feito considerando despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, vestuário, lazer e previdência.

Especialistas ressaltam, porém, que aumentos reais do salário mínimo também impactam as contas públicas, já que elevam os gastos com benefícios previdenciários e assistenciais.

Por isso, economistas defendem diferentes modelos de reajuste, enquanto o governo argumenta que a política de valorização contribui para ampliar o poder de compra da população e estimular a economia.