Quem é MEI precisa ficar atento a diversos assuntos relacionados ao próprio negócio. Mas, se você pensa que isso se restringe apenas aos temas ligados ao próprio projeto está enganado. Os golpes também merecem um cuidado, afinal casos não faltam por ai. Tanto é, que um alerta foi emitido em relação a falsos boletos e links.

Antes restritos a alguns casos isolados, os golpes contra Microempreendedores Individuais (MEIs) se tornaram mais frequentes com o avanço da digitalização dos serviços.

Criminosos aproveitam o crescimento do número de CNPJs na categoria para enviar falsas cobranças e notificações que simulam comunicações oficiais da Receita Federal, cartórios ou outras instituições públicas.

A estratégia mais comum é criar um clima de urgência, alegando irregularidades no cadastro ou pendências financeiras. As mensagens costumam utilizar linguagem jurídica para transmitir credibilidade e geralmente incluem links para boletos ou pagamentos via Pix. Com receio, muitos empreendedores acabam realizando o pagamento e caem no golpe.

Créditos: Agência Brasil

Golpes mais frequentes contra MEIs

1. Guia DAS falsa

O golpe mais recorrente envolve o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), única obrigação financeira mensal do microempreendedor. Como o tributo é pago todos os meses, fraudadores enviam guias falsas por e-mail, SMS ou WhatsApp, normalmente acompanhadas de mensagens sobre “dívida ativa” ou “notificação extrajudicial”.

A recomendação é emitir a guia apenas pelos canais oficiais, como:

Portal do Empreendedor;

Aplicativo MEI da Receita Federal;

Aplicativo Meu Sebrae;

Portal do Sebrae.

2. Boletos de associações e sindicatos

Outra prática comum é o envio de cobranças em nome de supostas associações comerciais ou sindicatos. Os boletos costumam apresentar nomes que lembram entidades oficiais e valores relativamente baixos, geralmente entre R$ 50 e R$ 150, para incentivar o pagamento sem questionamentos.

É importante lembrar que o MEI não é obrigado a se filiar a sindicatos ou associações, e qualquer adesão é totalmente opcional.

3. Cobrança para abrir ou alterar o MEI

Também são frequentes anúncios patrocinados na internet que imitam páginas do governo e oferecem serviços de abertura ou alteração do cadastro do MEI mediante pagamento.

No entanto, tanto a abertura do MEI quanto as alterações cadastrais são gratuitas quando realizadas pelos canais oficiais do Gov.br, que gera o CNPJ sem qualquer cobrança.

Como evitar cair em golpes

Para reduzir os riscos, o empreendedor deve desconfiar de mensagens que exijam pagamento imediato, verificar se o endereço do site é realmente oficial, conferir os dados do beneficiário antes de pagar boletos ou Pix e evitar clicar em links enviados por SMS, WhatsApp ou e-mail.

Outra dica importante é lembrar que órgãos públicos normalmente concedem prazos para regularização e não costumam exigir pagamentos urgentes por aplicativos de mensagens, um dos principais sinais de fraude. Por isso, fique atento para não tem dor de cabeça envolvendo o próprio negócio e a carteira.