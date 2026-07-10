Bruno Guimarães foi um dos nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas sua boa atuação no Mundial acabou marcada pelo pênalti perdido diante da Noruega, nas oitavas de final do Mundial. Falando sobre a carreira em clubes, o brasileiro pode mudar de equipe, seguindo na Inglaterra.
O volante comunicou ao Newcastle, da Inglaterra, o desejo de deixar o clube na atual janela de transferências. De acordo com o jornal The Athletic, o destino preferido do meio-campista é o Arsenal, do mesmo país.
Apesar da vontade do jogador, a negociação promete ser complicada. O Newcastle considera Bruno Guimarães uma peça fundamental do elenco e, até o momento, não demonstra interesse em negociá-lo. Em junho, os Magpies chegaram a rejeitar uma proposta de 60 milhões de libras (cerca de R$ 413 milhões) pelo brasileiro.
Bruno tem contrato com o Newcastle por mais duas temporadas. A cláusula de rescisão de 100 milhões de libras, válida até junho de 2024, já não está mais em vigor. Mesmo assim, o clube inglês mantém uma postura firme e não pretende facilitar uma eventual transferência para o Arsenal.
Revelado pelo Audax, o volante ganhou destaque no Athletico-PR, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. Em 2020, foi contratado pelo Lyon, da França, e participou da campanha que levou o clube às semifinais da Liga dos Campeões.
Desde sua chegada ao Newcastle, em 2022, consolidou-se como um dos principais jogadores da equipe e ajudou o clube na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2024/25.
Pela Seleção Brasileira, Bruno Guimarães estreou em 2020, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e disputou as Copas do Mundo de 2022 e 2026.
No último Mundial, foi titular em todas as partidas sob o comando de Carlo Ancelotti, contribuiu com quatro assistências, mas acabou marcando sua campanha pelo pênalti desperdiçado na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final.
🚨 Bruno Guimarães avisa ao Newcastle que quer ir para o Arsenal.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 8, 2026
Os Gunners estão dispostos a pagar até 60 milhões de libras (R$ 414 milhões) pelo meia brasileiro.
Em junho, durante a Copa do Mundo, o Arsenal ofereceu £ 55 milhões (R$ 380 milhões), mas o Newcastle recusou.
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Clube já tem um substituto para o brasileiro na mira
O Newcastle entrou na disputa pela contratação do volante Danilo, do Botafogo. Segundo informações do canal BandSports, o clube inglês monitora o jogador como um possível substituto de Bruno Guimarães, que pode deixar a equipe nesta janela de transferências.
Até o momento, no entanto, os ingleses ainda não apresentaram uma proposta oficial ao Botafogo. A expectativa é que o Newcastle avance por um novo volante apenas caso a saída de Bruno Guimarães para o Arsenal seja concretizada.
⚠️ Agora! Newcastle tem interesse e avalia investida por Danilo, do Botafogo.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 20, 2026
Há dois empecilhos para o clube inglês: o valor de 40 milhões de euros (R$ 234 milhões) desejado pelo Botafogo e o fato de o volante querer disputar a Champions League.
Danilo também é alvo de clubes… pic.twitter.com/a7sIFkZTkY
Enquanto isso, o Palmeiras segue trabalhando para repatriar Danilo. O clube paulista intensificou as conversas com o Botafogo e tenta acelerar as negociações para evitar a concorrência de outras equipes interessadas no meio-campista.
Apesar do interesse do Verdão, o desejo de Danilo é retornar ao futebol europeu, onde sonha disputar a Liga dos Campeões. No entanto, como o Newcastle não terá competições continentais na temporada 2026/27, esse fator pode pesar na decisão do jogador.
Caso nenhuma proposta considerada ideal chegue da Europa, o Palmeiras aparece como principal destino para o volante, que não pretende abrir negociações com outros clubes brasileiros.
Destaque do Botafogo na temporada, Danilo soma 24 partidas, dez gols e três assistências em 2026. O bom desempenho mantém o jogador valorizado no mercado e aumenta a pressão para que o Palmeiras conclua rapidamente a negociação antes que novos interessados entrem na disputa.
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