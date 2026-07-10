Ativo no mercado da bola, o Flamengo negocia a contratação de um atacante ex-Botafogo para fortalecer sua base. Enquanto isso, o Mengão precisa ficar de olho no Bayern de Munique, que está monitorando de perto os passos de Kauã Pavuna, mais um talento da formação rubro-negra.

Conforme noticiaram os perfis Flazoeiro e Flabase, o gigante alemão observa atentamente o jovem meia-atacante, destaque do Sub-15 do Mais Querido. O garoto está a serviço da Seleção Brasileira da categoria para o amistoso contra o Chile e vem chamando a atenção dos grandes times da Europa.

Os bávaros já entraram em contato com os responsáveis pela carreira do meio-campista para saber mais a seu respeito. Os pais de Kauã visitaram as instalações da agremiação de Munique para conhecer de perto a estrutura e também para entender melhor o projeto que a equipe tem para ele no futuro.

Além do Bayern, os ingleses Manchester City e Arsenal também acompanham o desenvolvimento do meia. Ambos fizeram contatos e deixaram as portas de seus centros de treinamento para receber a família do atleta, bem como demonstraram o interesse em apresentar seus respectivos projetos.

Créditos: Instagram/Kauã Pavuna

Nascido em 2011, Kauã Pavuna é um dos principais talentos da geração. O meia se destaca pela qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de criar jogadas, assim como pelo excelente controle de bola, condução refinada, passe decisivo e finalização.

Flamengo negocia contratação de atacante do Botafogo

Conforme noticiou a ESPN, o Mengo abriu conversas para contratar o atacante Aiyran, de apenas 17 anos de idade, que vem se destacando na base do Cuiabá. A ideia da equipe carioca é desembolsar R$ 10 milhões para pagar a multa rescisória e contar com o garoto de forma imediata em suas categorias de base.

O jovem faria o processo gradual de transição entre a formação e o profissional. Antes de brilhar com a camisa do Dourado, ele teve passagem pelo Glorioso até 2024.