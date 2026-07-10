Estamos na era da tecnologia e informação, e com isso infelizmente as fake news estão cada vez mais presentes, por isso é necessário ficar atento. Um assunto que sempre é alvo de quem espalha notícias falsas é o Bolsa Família. Sobre esse tema, um importante alerta foi emitido para quem é beneficiário do programa.

É falso que beneficiários do Bolsa Família receberão um pagamento de R$ 1.800 em julho de 2026, apesar de publicações nas redes sociais afirmarem o contrário. Não existe qualquer medida publicada no Diário Oficial da União autorizando esse repasse, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) também negou a informação.

As postagens enganosas ganharam grande repercussão em plataformas como Instagram e TikTok, utilizando vídeos com apresentadores criados por inteligência artificial ou imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar aparência de credibilidade.

Em muitos casos, os conteúdos afirmam que o valor será depositado no dia 20 de julho, o que não corresponde à realidade. Atualmente, o valor mínimo do Bolsa Família continua sendo de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme a composição familiar e os benefícios adicionais previstos pelo programa.

Até o momento, não há qualquer anúncio oficial sobre um pagamento extraordinário de R$ 1.800 para todos os beneficiários. A única situação em que alguém pode receber aproximadamente esse valor é em um caso bastante específico.

Trata-se de famílias que tiveram o benefício bloqueado durante uma averiguação cadastral, regularizaram a situação dentro do prazo e têm direito ao pagamento retroativo das parcelas de maio, junho e julho.

Nessa hipótese, o governo pode liberar três parcelas acumuladas de R$ 600, totalizando R$ 1.800. No entanto, trata-se de um grupo restrito e não de um benefício extra criado pelo governo.

Créditos: Arquivo/Agência Brasil

Programa aprovado no Sul do Brasil pode ter gerado confusão

Outra informação que pode ter contribuído para a confusão é um programa aprovado pela Prefeitura de Criciúma (SC), que prevê um auxílio de até R$ 1.800, pago em seis parcelas de R$ 300, para famílias do Bolsa Família que conquistarem um emprego. A iniciativa é exclusivamente municipal e não tem qualquer relação com o programa federal.

Diante disso, especialistas orientam que os beneficiários consultem apenas os canais oficiais do Governo Federal e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social antes de compartilhar ou acreditar em mensagens sobre novos pagamentos do Bolsa Família divulgadas nas redes sociais.