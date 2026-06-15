Ter o Bolsa Família implica ao beneficiário ficar atento as informações e atualizações envolvendo o benefício. E quando se fala sobre esse tipo de questão, o CadÚnico vem a mente, como a principal fonte para manutenção dos dados e assim continuar recebendo os pagamentos.

Tanto é, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Armação dos Búzios está orientando os beneficiários do Bolsa Família a verificarem se foram incluídos na Revisão Cadastral 2026.

A convocação é destinada às famílias que estão há mais de 24 meses sem atualizar os dados no CadÚnico ou que receberam notificações pelos aplicativos Bolsa Família, Cadastro Único ou por meio do extrato de pagamento do benefício.

Os convocados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) correspondente à sua região para realizar a atualização cadastral. A medida faz parte de uma ação do Governo Federal para identificar registros desatualizados e assegurar que os benefícios sociais continuem sendo destinados às famílias que atendem aos critérios dos programas.

Créditos: MDAS/Divulgação

Dados atualizados é uma questão obrigatória

A atualização é obrigatória para famílias que não revisam seus dados há mais de dois anos ou que passaram por mudanças importantes, como alteração de endereço, composição familiar ou renda. Situações como nascimento, falecimento ou saída de integrantes da família também exigem a revisão das informações.

Além das notificações enviadas pelos aplicativos oficiais, algumas famílias podem ser chamadas para atualização após processos de qualificação cadastral realizados pelo Governo Federal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), quem não regularizar os dados dentro do prazo estabelecido poderá ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

Para efetuar a atualização, é necessário apresentar os documentos de todos os membros da família, incluindo o CPF de cada integrante. Também é recomendável levar um comprovante de residência atualizado.

A Secretaria reforça que manter o Cadastro Único atualizado é fundamental para garantir a continuidade do acesso aos programas sociais e contribuir para que as políticas públicas alcancem as famílias que realmente necessitam do apoio governamental.